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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/gretsiya-1774253874.html
МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права
МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права - РИА Новости, 22.02.2022
МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права
Министерство иностранных дел Греции заявило, что считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением фундаментальных принципов международного права,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:54
2022-02-22T10:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
греция
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
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АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений, говорится в заявлении МИД."Признание Россией незаконного и одностороннего провозглашения "независимости" сепаратистских территорий Донецка и Луганска Украины является явным нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений", - говорится в заявлении."Мы неоднократно подчеркивали, что Греция выступает за уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств и осуждает любое решение, противоречащее этим основополагающим принципам международного права. В рамках своих обязательств перед Европейским союзом и НАТО Греция будет консультироваться и координировать свои действия со своими европейскими партнерами и союзниками в отношении реакции на это решение", - заявил МИД.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774250375.html
https://ria.ru/20220222/nezavisimost-1774243564.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, греция, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, россия, нато, признание днр и лнр в россии
09:54 22.02.2022 (обновлено: 10:19 22.02.2022)
 
МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права

МИД Греции назвал признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением права

© РИА Новости / Геннадий МельникМинистр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга . Архивное фото
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АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений, говорится в заявлении МИД.
"Признание Россией незаконного и одностороннего провозглашения "независимости" сепаратистских территорий Донецка и Луганска Украины является явным нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений", - говорится в заявлении.
Главы МИД Сирии Фейсал Микдад - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
09:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
МИД Сирии поддержал признание Россией ЛНР и ДНР
"Мы неоднократно подчеркивали, что Греция выступает за уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств и осуждает любое решение, противоречащее этим основополагающим принципам международного права. В рамках своих обязательств перед Европейским союзом и НАТО Греция будет консультироваться и координировать свои действия со своими европейскими партнерами и союзниками в отношении реакции на это решение", - заявил МИД.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД прокомментировали решение о признании независимости ДНР и ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРГрецияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьРоссияНАТОПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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