https://ria.ru/20220222/gretsiya-1774253874.html

МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права

МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права - РИА Новости, 22.02.2022

МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права

Министерство иностранных дел Греции заявило, что считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением фундаментальных принципов международного права,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:54

2022-02-22T09:54

2022-02-22T10:19

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АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений, говорится в заявлении МИД."Признание Россией незаконного и одностороннего провозглашения "независимости" сепаратистских территорий Донецка и Луганска Украины является явным нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений", - говорится в заявлении."Мы неоднократно подчеркивали, что Греция выступает за уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств и осуждает любое решение, противоречащее этим основополагающим принципам международного права. В рамках своих обязательств перед Европейским союзом и НАТО Греция будет консультироваться и координировать свои действия со своими европейскими партнерами и союзниками в отношении реакции на это решение", - заявил МИД.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774250375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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