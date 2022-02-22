09:54 22.02.2022 (обновлено: 10:19 22.02.2022)
МИД Греции назвал признание независимости ДНР и ЛНР нарушением права
МИД Греции назвал признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением права
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас во время брифинга . Архивное фото
АФИНЫ, 22 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Греции заявило, что считает признание Россией независимости ДНР и ЛНР нарушением фундаментальных принципов международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений, говорится в заявлении МИД.
"Мы неоднократно подчеркивали, что Греция выступает за уважение территориальной целостности, суверенитета и независимости всех государств и осуждает любое решение, противоречащее этим основополагающим принципам международного права. В рамках своих обязательств перед Европейским союзом и НАТО Греция будет консультироваться и координировать свои действия со своими европейскими партнерами и союзниками в отношении реакции на это решение", - заявил МИД.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова