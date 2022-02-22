https://ria.ru/20220222/gollandiya-1774396257.html

В Нидерландах призвали рассмотреть требование России о нерасширении НАТО

В Нидерландах призвали рассмотреть требование России о нерасширении НАТО - РИА Новости, 22.02.2022

В Нидерландах призвали рассмотреть требование России о нерасширении НАТО

Лидер голландской правой "Партии свободы", депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс призвал серьезно отнестись к возражениям России против возможного... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:56

2022-02-22T16:56

2022-02-22T17:09

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Лидер голландской правой "Партии свободы", депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс призвал серьезно отнестись к возражениям России против возможного расширения НАТО за счет Украины."Необходимо, наконец, серьезно отнестись к возражениям России против возможного расширения НАТО за счет Украины. Голландцы также не хотят, чтобы Украина вступала в НАТО", - говорится в заявлении депутата.Вилдерс подчеркнул, что членство Украины в НАТО нарушает и без того хрупкий геополитический баланс в регионе и не отвечает голландским интересам.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними.

https://ria.ru/20220221/nato-1774114209.html

https://ria.ru/20220222/estoniya-1774292476.html

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Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, джо байден, андрей руденко, ростовская область, киев, россия, нато