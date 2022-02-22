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https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774463942.html
Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал
Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал - РИА Новости, 22.02.2022
Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал
Администрация США работает с Германией над тем, чтобы после признания со стороны Москвы независимости ДНР и ЛНР российский газопровод "Северный поток 2" не был... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T22:33
2022-02-22T22:51
в мире
россия
северный поток — 2
сша
германия
джо байден
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация США работает с Германией над тем, чтобы после признания со стороны Москвы независимости ДНР и ЛНР российский газопровод "Северный поток 2" не был запущен, заявил президент США Джо Байден."Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток 2" - как я обещал ранее - не будет запущен", - сказал Байден в своем выступлении, посвященном украинской проблематике.Хозяин Белого дома добавил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины."Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", - указал Байден.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/potok-1774415210.html
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html
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Ольга Филиппова
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в мире, россия, северный поток — 2, сша, германия, джо байден
22:33 22.02.2022 (обновлено: 22:51 22.02.2022)
 
Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал

Президент Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtРоссийское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
Российское судно-трубоукладчик Академик Черский во время работ на завершающем участке газопровода Северный поток-2 в водах Германии - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
Российское судно-трубоукладчик "Академик Черский" во время работ на завершающем участке газопровода "Северный поток-2" в водах Германии
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация США работает с Германией над тем, чтобы после признания со стороны Москвы независимости ДНР и ЛНР российский газопровод "Северный поток 2" не был запущен, заявил президент США Джо Байден.
"Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток 2" - как я обещал ранее - не будет запущен", - сказал Байден в своем выступлении, посвященном украинской проблематике.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток ‑ 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:58
В Кремле прокомментировали заявление Шольца о "Северном потоке — 2"
Хозяин Белого дома добавил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины.
"Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", - указал Байден.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.
Флаги стран-участниц саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 20:21
В Евросоюзе договорились по пакету санкций против России
РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 18:20
Бербок заявила о возможном усилении санкций Запада против России в будущем
Опубликовано: Ольга Филиппова
 
В миреРоссияСеверный поток — 2СШАГерманияДжо Байден
 
 
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