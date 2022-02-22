https://ria.ru/20220222/gazoprovod-1774463942.html

Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал

Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал - РИА Новости, 22.02.2022

Байден: США с ФРГ работают над тем, чтобы "Северный поток — 2" не заработал

Администрация США работает с Германией над тем, чтобы после признания со стороны Москвы независимости ДНР и ЛНР российский газопровод "Северный поток 2" не был... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T22:33

2022-02-22T22:33

2022-02-22T22:51

в мире

россия

северный поток — 2

сша

германия

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0e/1749963279_0:90:3071:1817_1920x0_80_0_0_242619702c5d910759ddc2c897c6cf90.jpg

ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация США работает с Германией над тем, чтобы после признания со стороны Москвы независимости ДНР и ЛНР российский газопровод "Северный поток 2" не был запущен, заявил президент США Джо Байден."Из-за действий России мы работаем с Германией над тем, чтобы гарантировать, что газопровод "Северный поток 2" - как я обещал ранее - не будет запущен", - сказал Байден в своем выступлении, посвященном украинской проблематике.Хозяин Белого дома добавил, что страны Запада едины в решимости дать ответ России на ее шаги в отношении Украины."Мы едины в нашей поддержке Украины. Мы едины в нашей оппозиции российской агрессии. И мы едины в нашей решимости защищать альянс НАТО", - указал Байден.Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил ранее, что поручил минэкономики страны сделать "необходимый административный шаг" для того, чтобы отменить сейчас сертификацию "Северного потока 2". Речь идет об отзыве документа из министерства, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода. Ранее минэкономики ФРГ, возглавляемое соратником Ангелы Меркель Петером Альтмайером (ХДС), предоставило доклад немецкому регулятору - Федеральному сетевому агентству, в котором была зафиксирована необходимость в газопроводе "Северный поток 2" для обеспечения энергопотребностей Германии.РФ не раз заявляла, что проект "Северный поток 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, – коммерческий, он выгоден Европе, и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Судьба трубопровода "Северный поток 2" активно обсуждалась в Германии на фоне ситуации вокруг Украины. Ряд немецких политиков, в том числе глава МИД ФРГ Анналена Бербок призывают к включению "Северного потока 2" в список антироссийских санкций, канцлер Олаф Шольц заявил, что в случае эскалации "ничто не исключено".Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/potok-1774415210.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774449618.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774421767.html

россия

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, северный поток — 2, сша, германия, джо байден