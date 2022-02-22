17:41 22.02.2022 (обновлено: 17:42 22.02.2022)
Цены на газ в Европе могут превышать тысячу долларов, считают в Fitch
Fitch: цены на газ в Европе из-за ситуации вокруг Украины могут превышать тысячу долларов
Газокомпрессорная станция
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе из-за напряжённой ситуации вокруг Украины могут вновь быть устойчиво выше 1000 долларов за 1 тысячу кубометров, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
"Рост цен устойчиво выше 1000 долларов возможен в случае резкого снижения поставок из России (например, на фоне серьёзной эскалации конфликта с Украиной) и тем более их прекращения", — отметил он.
Если поставки из России будут в основном ограничиваться минимальными контрактными объёмами, то цены могут довольно продолжительное время оставаться в диапазоне 500-1000 долларов за тысячу кубометров. На это указывает и текущая конфигурация форвардный кривой, добавил Маринченко. Цены фьючерсов на газ в Европе росли во вторник более чем на 10% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, превышая 950 долларов за тысячу кубометров.
Этому, в частности, способствовало заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он поручил Минэкономики страны сделать всё необходимое для того, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода "Северный поток 2".
Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.
Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.
Опубликовано: Ольга Филиппова