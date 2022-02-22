https://ria.ru/20220222/gaz-1774408739.html

Цены на газ в Европе могут превышать тысячу долларов, считают в Fitch

Цены на газ в Европе могут превышать тысячу долларов, считают в Fitch - РИА Новости, 22.02.2022

Цены на газ в Европе могут превышать тысячу долларов, считают в Fitch

Цены фьючерсов на газ в Европе из-за напряжённой ситуации вокруг Украины могут вновь быть устойчиво выше 1000 долларов за 1 тысячу кубометров, сказал РИА... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:41

2022-02-22T17:41

2022-02-22T17:42

экономика

цены на нефть

северный поток — 2

природный газ

украина

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Цены фьючерсов на газ в Европе из-за напряжённой ситуации вокруг Украины могут вновь быть устойчиво выше 1000 долларов за 1 тысячу кубометров, сказал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко."Рост цен устойчиво выше 1000 долларов возможен в случае резкого снижения поставок из России (например, на фоне серьёзной эскалации конфликта с Украиной) и тем более их прекращения", — отметил он.Если поставки из России будут в основном ограничиваться минимальными контрактными объёмами, то цены могут довольно продолжительное время оставаться в диапазоне 500-1000 долларов за тысячу кубометров. На это указывает и текущая конфигурация форвардный кривой, добавил Маринченко. Цены фьючерсов на газ в Европе росли во вторник более чем на 10% по сравнению со вчерашней расчётной ценой, превышая 950 долларов за тысячу кубометров.Этому, в частности, способствовало заявление канцлера Германии Олафа Шольца о том, что он поручил Минэкономики страны сделать всё необходимое для того, чтобы отменить сейчас сертификацию газопровода "Северный поток 2".Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября - уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря.Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774400706.html

https://ria.ru/20220222/gaz-1774382422.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, цены на нефть, северный поток — 2, природный газ, украина