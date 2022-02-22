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В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки
В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки - РИА Новости, 22.02.2022
В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки
Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:17
2022-02-22T12:24
экономика
россия
европа
цены на нефть
евросоюз
газпром
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - заявил Шульгинов на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортеров газа.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.
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Мадина Моргоева
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экономика, россия, европа, цены на нефть, евросоюз, газпром
12:17 22.02.2022 (обновлено: 12:24 22.02.2022)
 
В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки

Глава Минэнерго Шульгинов: Россия намерена продолжать поставки газа на мировые рынки

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - заявил Шульгинов на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортеров газа.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.
Компрессорная станция Казачья, входящая в систему газопроводов для обеспечения поставок газа для Турецкого потока - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 08:00
Последняя битва за русский газ началась
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
ЭкономикаРоссияЕвропаЦены на нефтьЕвросоюзГазпром
 
 
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