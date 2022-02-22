https://ria.ru/20220222/gaz-1774295773.html

В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки

В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки - РИА Новости, 22.02.2022

В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки

Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:17

2022-02-22T12:17

2022-02-22T12:24

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов."Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - заявил Шульгинов на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортеров газа.В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.

https://ria.ru/20220221/gaz-1773989923.html

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Мадина Моргоева

экономика, россия, европа, цены на нефть, евросоюз, газпром