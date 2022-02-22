12:17 22.02.2022 (обновлено: 12:24 22.02.2022)
В России намерены продолжать бесперебойные поставки газа на мировые рынки
Глава Минэнерго Шульгинов: Россия намерена продолжать поставки газа на мировые рынки
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор ПАО "РусГидро" Николай Шульгинов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости/Прайм. Россия намерена продолжать бесперебойные поставки природного и сжиженного газа на мировые рынки, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
"Россия со своей стороны намерена продолжать бесперебойные поставки этого сырья, включая СПГ, на мировые рынки, совершенствовать соответствующую инфраструктуру, наращивать инвестиции в газовый сектор", - заявил Шульгинов на открытии саммита в рамках Форума стран-экспортеров газа.
В Кремле заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу и ни разу не давала повода усомниться в своей надежности. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами. В Евросоюзе также не раз отмечали, что "Газпром" строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа.
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Опубликовано: Мадина Моргоева