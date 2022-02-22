Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции
Глава МИД Франции: Россия признанием ДНР и ЛНР отказалась от международных обязательств
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, отказалась от своих международных обязательств и обязательств по Минским соглашениям.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Речь идёт о нарушении международного права, о попытке посягнуть на суверенитет и целостность Украины. Речь идёт об отказе России от ее международных обязательств и отказе от обязательств по минским соглашениям. Ситуация очень тяжёлая", - сказал Ле Дриан, выступая перед началом министерского форума по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе.
Опубликовано: Екатерина Зайцева