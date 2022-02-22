https://ria.ru/20220222/frantsiya-1774282641.html

Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции

Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции - РИА Новости, 22.02.2022

Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, отказалась от своих международных обязательств и обязательств по Минским соглашениям. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:40

2022-02-22T11:40

2022-02-22T11:40

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ситуация в днр и лнр

франция

минские соглашения

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, отказалась от своих международных обязательств и обязательств по Минским соглашениям.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Речь идёт о нарушении международного права, о попытке посягнуть на суверенитет и целостность Украины. Речь идёт об отказе России от ее международных обязательств и отказе от обязательств по минским соглашениям. Ситуация очень тяжёлая", - сказал Ле Дриан, выступая перед началом министерского форума по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе.

https://ria.ru/20220222/priznanie-1774231429.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр, франция, минские соглашения