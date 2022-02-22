Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220222/frantsiya-1774282641.html
Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции
Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции - РИА Новости, 22.02.2022
Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, отказалась от своих международных обязательств и обязательств по Минским соглашениям. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:40
2022-02-22T11:40
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
ситуация в днр и лнр
франция
минские соглашения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_0:90:3323:1959_1920x0_80_0_0_411707ab0ba1d06f36a70965ee828ef0.jpg
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, отказалась от своих международных обязательств и обязательств по Минским соглашениям.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ."Речь идёт о нарушении международного права, о попытке посягнуть на суверенитет и целостность Украины. Речь идёт об отказе России от ее международных обязательств и отказе от обязательств по минским соглашениям. Ситуация очень тяжёлая", - сказал Ле Дриан, выступая перед началом министерского форума по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе.
https://ria.ru/20220222/priznanie-1774231429.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153363/10/1533631080_297:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_a28ec33e051ed88e91b576a345ed6276.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, ситуация в днр и лнр, франция, минские соглашения
11:40 22.02.2022
 
Россия отказалась от международных обязательств, заявил глава МИД Франции

Глава МИД Франции: Россия признанием ДНР и ЛНР отказалась от международных обязательств

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия, признав ДНР и ЛНР, отказалась от своих международных обязательств и обязательств по Минским соглашениям.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
"Речь идёт о нарушении международного права, о попытке посягнуть на суверенитет и целостность Украины. Речь идёт об отказе России от ее международных обязательств и отказе от обязательств по минским соглашениям. Ситуация очень тяжёлая", - сказал Ле Дриан, выступая перед началом министерского форума по сотрудничеству в Индо-Тихоокеанском регионе.
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
06:29
Франция в ООН призвала Россию пересмотреть решение о признании ДНР и ЛНР
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНРФранцияМинские соглашения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала