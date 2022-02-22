https://ria.ru/20220222/film-1774318273.html
Сценарист рассекретил дату выхода нового фильма Скорсезе с Ди Каприо
Сценарист рассекретил дату выхода нового фильма Скорсезе с Ди Каприо - РИА Новости, 22.02.2022
Сценарист рассекретил дату выхода нового фильма Скорсезе с Ди Каприо
Американский сценарист Эрик Рот в интервью IndieWire рассказал, когда в прокат выйдет новый фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" в Леонардо Ди Каприо РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:05
2022-02-22T16:05
2022-02-22T16:05
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский сценарист Эрик Рот в интервью IndieWire рассказал, когда в прокат выйдет новый фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" в Леонардо Ди Каприо в главной роли. Официальной даты премьеры картины пока нет. Но Рот частично рассекретил ее.Эрик Рот создал сценарий к предстоящей ленте Скорсезе. За основу он взял книгу Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь", опубликованную в 2017 году.Действие в ней разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме (США). Там происходят жестокие убийства членов индейского племени осейджей, которые нашли на своей территории нефть. Охотники за головами со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой приходит коренным жителям на помощь.Это не первый раз, когда Рот адаптирует книги. Например, он создал сценарий к научно-фантастической драме Дени Вильнева "Дюна" (2021) по одноименному роману Фрэнка Герберта, а за адаптацию романа Уинстона Грума "Форрест Гамп" получил "Оскар".Он также работал над сценариями "Свой человек" Майкла Манна, "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и другими.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, мартин скорсезе, леонардо ди каприо
Сценарист рассекретил дату выхода нового фильма Скорсезе с Ди Каприо
Сценарист фильма Скорсезе "Убийцы цветочной луны" рассказал, когда лента выйдет в прокат
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский сценарист Эрик Рот в интервью IndieWire рассказал, когда в прокат выйдет новый фильма Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны" в Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Официальной даты премьеры картины пока нет. Но Рот частично рассекретил ее.
"Полагаю, фильм выйдет в ноябре. Я слышал, что монтаж почти завершен", — прокомментировал кинематографист.
Эрик Рот создал сценарий к предстоящей ленте Скорсезе. За основу он взял книгу Дэвида Гранна "Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь", опубликованную в 2017 году.
Действие в ней разворачивается в 1920-е годы в Оклахоме (США). Там происходят жестокие убийства членов индейского племени осейджей, которые нашли на своей территории нефть. Охотники за головами со всей Америки начинают с ними расправляться из-за денег, но главный герой приходит коренным жителям на помощь.
Это не первый раз, когда Рот адаптирует книги. Например, он создал сценарий к научно-фантастической драме Дени Вильнева "Дюна" (2021) по одноименному роману Фрэнка Герберта, а за адаптацию романа Уинстона Грума "Форрест Гамп" получил "Оскар".
Он также работал над сценариями "Свой человек" Майкла Манна, "Загадочная история Бенджамина Баттона" Дэвида Финчера и другими.