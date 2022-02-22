https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774389651.html

ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР

ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР

ЕС призывает государства не признавать независимость ДНР и ЛНР, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T16:36

2022-02-22T16:36

2022-02-22T16:36

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС призывает государства не признавать независимость ДНР и ЛНР, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза."Мы призываем другие государства не следовать незаконному решению России о признании независимости (ДНР и ЛНР - ред.)", - указывается в документе.В заявлении подчеркивается, что союз "предостерегает Россию от использования новых подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве повода для дальнейших военных шагов против Украины, а ЕС остается готовым оперативно принять более широкие политические и экономические санкции".В ЕС также отметили, что продолжат оказывать политическую и экономическую поддержку Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/es-1774352650.html

https://ria.ru/20220221/donbass-1774177446.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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