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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/evrosoyuz-1774389651.html
ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР
ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР
ЕС призывает государства не признавать независимость ДНР и ЛНР, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T16:36
2022-02-22T16:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС призывает государства не признавать независимость ДНР и ЛНР, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза."Мы призываем другие государства не следовать незаконному решению России о признании независимости (ДНР и ЛНР - ред.)", - указывается в документе.В заявлении подчеркивается, что союз "предостерегает Россию от использования новых подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве повода для дальнейших военных шагов против Украины, а ЕС остается готовым оперативно принять более широкие политические и экономические санкции".В ЕС также отметили, что продолжат оказывать политическую и экономическую поддержку Украине.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/es-1774352650.html
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россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:36 22.02.2022
 
ЕС призвал не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР

Евросоюз призвал государства не следовать примеру России и не признавать ДНР и ЛНР

© AP Photo / Virginia MayoФлаг с символикой Евросоюза в Брюсселе
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг с символикой Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. ЕС призывает государства не признавать независимость ДНР и ЛНР, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля от имени Евросоюза.
"Мы призываем другие государства не следовать незаконному решению России о признании независимости (ДНР и ЛНР - ред.)", - указывается в документе.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
14:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Politico: в ЕС отказались признавать выданные гражданам ЛНР и ДНР паспорта
В заявлении подчеркивается, что союз "предостерегает Россию от использования новых подписанных пактов с самопровозглашенными "республиками" в качестве повода для дальнейших военных шагов против Украины, а ЕС остается готовым оперативно принять более широкие политические и экономические санкции".
В ЕС также отметили, что продолжат оказывать политическую и экономическую поддержку Украине.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 21:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Боррель призвал Россию не признавать ДНР и ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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