https://ria.ru/20220222/evakuatsiya-1774476256.html

Беженка из ЛНР рассказала, почему решила уехать с детьми в Россию

Беженка из ЛНР рассказала, почему решила уехать с детьми в Россию - РИА Новости, 23.02.2022

Беженка из ЛНР рассказала, почему решила уехать с детьми в Россию

Эвакуированная жительница Луганской народной республики Елена Решетняк рассказала, что из-за усиления обстрелов на родине пришлось с детьми покинуть дом, а... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-22T22:48

2022-02-22T22:48

2022-02-23T01:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

ситуация в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

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САРАТОВ, 22 фев - РИА Новости. Эвакуированная жительница Луганской народной республики Елена Решетняк рассказала, что из-за усиления обстрелов на родине пришлось с детьми покинуть дом, а признание ЛНР со стороны России дало шанс на мирное будущее."Накануне (отъезда в РФ) были очень сильные обстрелы... Даже раньше началась эвакуация, до момента (организации) автобусов, потому что невозможно жить. Когда еще постреливали, так сказать, это одно, а сейчас обострилась ситуация в этом плане. Мы были вынуждены. Ладно когда ты один, а когда вместе с детьми нужно эвакуироваться, это очень-очень тяжело", - сказала Решетняк, находясь в пункте временного размещения в Саратовской области. Видео опубликовано в Telegram-канале министерства информации и печати области.Она отметила, что работала на родине в школе, и родители учеников звонили ей и узнавали порядок сдачи учебников, объясняя, что уезжают навсегда."Конечно, (есть) бомбоубежища, все это готово, но когда начинается артобстрел, нужно думать, где эвакуироваться в своем жилье, а не выбегать на улицу. Поэтому собрали детей, папа наш остался там, бабушки, дедушки остались, а мы сюда с детками приехали", - пояснила она.Беженка отметила, что все эвакуированные жители Донбасса в пункте временного размещения восприняли с радостью новость о признании ЛНР и ДНР."Вот у нас здесь телевизоры на каждом этаже, сестра у меня на втором этаже здесь поселена, здесь был такой гул, все кричали "ура", аплодировали, просто мы наконец-то дождались. Восемь лет идет уже эта непонятная война, непонятно чего все от нас хотят. Просто мы хотим спокойно жить так, как все живут в своих домах. Мы безумно счастливы, что наконец-то Владимир Владимирович (Путин) нас признал, и у нас есть шанс на мирное будущее", - добавила она.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

https://ria.ru/20220222/turtsiya-1774417843.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, ситуация в днр и лнр, эвакуация жителей днр и лнр в россию