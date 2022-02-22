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В Эстонии призвали НАТО направить больше войск в Восточную Европу
В Эстонии призвали НАТО направить больше войск в Восточную Европу - РИА Новости, 22.02.2022
В Эстонии призвали НАТО направить больше войск в Восточную Европу
Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что НАТО должна направить больше войск в Восточную Европу на фоне присутствия российских сил в Белоруссии. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:06
2022-02-22T12:06
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что НАТО должна направить больше войск в Восточную Европу на фоне присутствия российских сил в Белоруссии."НАТО должна усилить восточный фланг", - отметил Лаанет в интервью газете Telegraph.По его мнению, альянс может направить войска и "дополнительные силы" в Латвию, Литву и Польшу. Как полагает глава минобороны, для защиты восточного фланга также необходимо усиление противовоздушной обороны, совершенствование наземного потенциала и возможностей в области кибербезопасности.Как утверждает Лаанет, "нападение" на Украину может произойти в "долгосрочной перспективе", а Россия, возможно, в течение нескольких лет будет держать войска на границе. Министр предполагает, что силы в Белоруссии останутся на своих местах.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
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россия, литва, киев, нато, эстония, в мире
12:06 22.02.2022
 
В Эстонии призвали НАТО направить больше войск в Восточную Европу

Министр обороны Эстонии Лаанет призвал НАТО направить больше войск в Восточную Европу

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что НАТО должна направить больше войск в Восточную Европу на фоне присутствия российских сил в Белоруссии.
"НАТО должна усилить восточный фланг", - отметил Лаанет в интервью газете Telegraph.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:56
Экс-представитель НАТО в России: Украина может остаться без дипмиссии США
По его мнению, альянс может направить войска и "дополнительные силы" в Латвию, Литву и Польшу. Как полагает глава минобороны, для защиты восточного фланга также необходимо усиление противовоздушной обороны, совершенствование наземного потенциала и возможностей в области кибербезопасности.
Как утверждает Лаанет, "нападение" на Украину может произойти в "долгосрочной перспективе", а Россия, возможно, в течение нескольких лет будет держать войска на границе. Министр предполагает, что силы в Белоруссии останутся на своих местах.
Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 12:59
Страны Запада "заврались" о нерасширении НАТО, заявила Захарова
Опубликовано: Ольга Маркова
 
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