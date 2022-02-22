https://ria.ru/20220222/estoniya-1774292476.html

В Эстонии призвали НАТО направить больше войск в Восточную Европу

В Эстонии призвали НАТО направить больше войск в Восточную Европу - РИА Новости, 22.02.2022

В Эстонии призвали НАТО направить больше войск в Восточную Европу

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что НАТО должна направить больше войск в Восточную Европу на фоне присутствия российских сил в Белоруссии. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:06

2022-02-22T12:06

2022-02-22T12:06

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нато

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что НАТО должна направить больше войск в Восточную Европу на фоне присутствия российских сил в Белоруссии."НАТО должна усилить восточный фланг", - отметил Лаанет в интервью газете Telegraph.По его мнению, альянс может направить войска и "дополнительные силы" в Латвию, Литву и Польшу. Как полагает глава минобороны, для защиты восточного фланга также необходимо усиление противовоздушной обороны, совершенствование наземного потенциала и возможностей в области кибербезопасности.Как утверждает Лаанет, "нападение" на Украину может произойти в "долгосрочной перспективе", а Россия, возможно, в течение нескольких лет будет держать войска на границе. Министр предполагает, что силы в Белоруссии останутся на своих местах.Западные государства и Киев в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы опасными действиями России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Бездоказательные заявления о подготовке Россией провокаций продолжают поступать с Запада, несмотря на возвращение российских войск к местам дислокации после учений.

https://ria.ru/20220222/posolstvo-1774288930.html

https://ria.ru/20220221/nato-1774048045.html

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литва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

россия, литва, киев, нато, эстония, в мире