https://ria.ru/20220222/dtp-1774232891.html
В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину
В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину - РИА Новости, 22.02.2022
В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину
Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:46
2022-02-22T06:46
2022-02-22T06:46
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице Барышиха, 40. Пожилая женщина в момент аварии гуляла с собачкой. Ее госпитализировали с травмой головы и переломом таза, сам водитель с места ДТП скрылся."Водитель задержан. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину
В Москве поймали водителя за наезд на пожилую женщину, решается вопрос о возбуждении дела