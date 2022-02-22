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В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину
В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину - РИА Новости, 22.02.2022
В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину
Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:46
2022-02-22T06:46
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице Барышиха, 40. Пожилая женщина в момент аварии гуляла с собачкой. Ее госпитализировали с травмой головы и переломом таза, сам водитель с места ДТП скрылся."Водитель задержан. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
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Никита Брыкин
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происшествия, москва, россия
06:46 22.02.2022
 
В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину

В Москве поймали водителя за наезд на пожилую женщину, решается вопрос о возбуждении дела

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.
По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице Барышиха, 40. Пожилая женщина в момент аварии гуляла с собачкой. Ее госпитализировали с травмой головы и переломом таза, сам водитель с места ДТП скрылся.
"Водитель задержан. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
05:59
В ДТП в Якутии погибли четыре человека
Опубликовано: Никита Брыкин
 
ПроисшествияМоскваРоссия
 
 
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