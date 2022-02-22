https://ria.ru/20220222/dtp-1774232891.html

В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину

В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину - РИА Новости, 22.02.2022

В Москве задержали водителя за наезд на пожилую женщину

Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:46

2022-02-22T06:46

2022-02-22T06:46

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Водитель, сбивший пожилую женщину в Москве, задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции столицы.По данным ведомства, ДТП произошло в понедельник на улице Барышиха, 40. Пожилая женщина в момент аварии гуляла с собачкой. Ее госпитализировали с травмой головы и переломом таза, сам водитель с места ДТП скрылся."Водитель задержан. Следствием решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220222/dtp-1774229201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

происшествия, москва, россия