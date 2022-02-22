https://ria.ru/20220222/donetsk-1774243115.html
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв - РИА Новости, 22.02.2022
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв
Порыв произошел возле северного водоузла в Донецке, холодное водоснабжение сократилось от 30 до 80% в ряде районов, заявил глава администрации Донецка Алексей... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:52
2022-02-22T08:52
2022-02-22T09:18
обострение ситуации в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Порыв произошел возле северного водоузла в Донецке, холодное водоснабжение сократилось от 30 до 80% в ряде районов, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."По сообщению Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса", возле Северного водоузла произошел порыв D-1200мм. В связи с этим произошло сокращение холодного водоснабжения", - написал Кулмезин в Telegram.Он отметил, что в Кировском и Куйбышевском районах холодное водоснабжение сократилось на 80%, в Киевском и Ленинском районах города - на 50%, а в Петровском - на 30%. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), донбасс, вода донбасса
08:52 22.02.2022 (обновлено: 09:18 22.02.2022)
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв
В Донецке сократилось холодное водоснабжение из-за порыва у Северного водоузла