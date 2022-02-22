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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donetsk-1774243115.html
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв - РИА Новости, 22.02.2022
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв
Порыв произошел возле северного водоузла в Донецке, холодное водоснабжение сократилось от 30 до 80% в ряде районов, заявил глава администрации Донецка Алексей... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T08:52
2022-02-22T09:18
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
донецк (донецкая область)
донбасс
вода донбасса
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Порыв произошел возле северного водоузла в Донецке, холодное водоснабжение сократилось от 30 до 80% в ряде районов, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."По сообщению Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса", возле Северного водоузла произошел порыв D-1200мм. В связи с этим произошло сокращение холодного водоснабжения", - написал Кулмезин в Telegram.Он отметил, что в Кировском и Куйбышевском районах холодное водоснабжение сократилось на 80%, в Киевском и Ленинском районах города - на 50%, а в Петровском - на 30%. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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в мире, ситуация в днр и лнр, донецк (донецкая область), донбасс, вода донбасса
08:52 22.02.2022 (обновлено: 09:18 22.02.2022)
 
В Донецке у Северного водоузла произошел порыв

В Донецке сократилось холодное водоснабжение из-за порыва у Северного водоузла

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники народной милиции ДНР в Петровском районе Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Порыв произошел возле северного водоузла в Донецке, холодное водоснабжение сократилось от 30 до 80% в ряде районов, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"По сообщению Донецкого РПУ КП "Компания "Вода Донбасса", возле Северного водоузла произошел порыв D-1200мм. В связи с этим произошло сокращение холодного водоснабжения", - написал Кулмезин в Telegram.
Он отметил, что в Кировском и Куйбышевском районах холодное водоснабжение сократилось на 80%, в Киевском и Ленинском районах города - на 50%, а в Петровском - на 30%. Специалисты проводят ремонтно-восстановительные работы.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) ЛНР на мосту возле КПВВ Станица Луганская - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДонецк (Донецкая область)ДонбассВода Донбасса
 
 
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