https://ria.ru/20220222/donbass-1774452527.html

“Мы ждали этого восемь лет”. О чем говорят на улицах Донецка

“Мы ждали этого восемь лет”. О чем говорят на улицах Донецка - РИА Новости, 22.02.2022

“Мы ждали этого восемь лет”. О чем говорят на улицах Донецка

Слезы радости, улыбки на лицах и осторожный оптимизм — в ДНР и ЛНР с искренней благодарностью восприняли решение российских властей признать независимость... РИА Новости, 22.02.2022

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россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Слезы радости, улыбки на лицах и осторожный оптимизм — в ДНР и ЛНР с искренней благодарностью восприняли решение российских властей признать независимость народных республик. За годы конфликта в Донбассе погибли тысячи мирных граждан, десятки тысяч стали беженцами. Родились и пошли в школу дети, не знающие жизни без войны. А ведь украинская армия никуда не делась и все еще стоит в боевых порядках у линии соприкосновения. Корреспондент РИА Новости отправился в Донецк и поговорил с местными жителями о том, что будет дальше.Следы войныДорога от границы до Донецка напоминает лунный пейзаж: асфальт здесь не перекладывали уже очень давно. Таксист Андрей, коренной дончанин, выжимает из старенькой легковушки 150 километров в час, ловко объезжая многочисленные ямы и обгоняя попутные машины по встречке. По-другому здесь не ездят — отучили украинские военные, неоднократно обстреливавшие гражданский транспорт из танков и БМП прямой наводкой. Андрей — ополченец первой волны, пошел воевать летом 2014-го. Под Саур-Могилой был тяжело ранен. Лечился в России, как только восстановил силы — вернулся на фронт.“Я и сейчас в мобилизационном резерве, — рассказывает он. — Если родина прикажет, вновь встану в строй. От Украины можно ждать чего угодно. Не зря же они столько войск и техники нагнали. Признание независимости наших республик лишь первый шаг. Теперь эту независимость нужно защитить. Очень вероятно, что Зеленский психанет и отдаст приказ о силовой операции”.В Донбассе привыкли к угрозе вторжения. На дорожных блокпостах машины тщательно проверяют. Билборды вдоль трассы призывают вступать в Народную милицию. Обочины перепаханы траками тяжелой гусеничной техники. Теперь у дончан впервые за долгое время появилась надежда на мирную жизнь. И они верят: если опять начнется война, Россия поможет.Надежда на мир“Я смотрела выступление Владимира Путина, не отрываясь, — говорит жительница Донецка Эльвира Денисенко, прогуливающаяся с подругой по бульвару Пушкина в центре города. — Он все абсолютно правильно сказал. Мы устали прятаться в подвалах. После того что было, возвращаться в состав Украины — безумие. У меня знакомую в Горловке в 2015-м снарядом убило. Вот как мне относиться к киевским властям? Я 15 лет регулярно ездила на Западную Украину в командировки. Сейчас не испытываю ни малейшего желания вновь там побывать”.Донецк действительно окончательно ушел от Украины. Все вывески — на русском, расчеты — в рублях. Российских флагов на улицах не меньше, чем республиканских. Столица ДНР мало напоминает прифронтовой город: коммунальщики исправно убирают улицы, местный оператор сотовой связи за смешные деньги предлагает высокоскоростной мобильный интернет, открыты театры, полки в магазинах ломятся от продуктов на любой вкус. О том, что война совсем рядом, напоминают лишь гулкие разрывы на окраинах.“В центр не прилетало очень давно, — отмечает продавщица местного книжного магазина Анастасия Курченко. — А на окраинах постоянно что-то взрывается. В последние дни украинские военные как с цепи сорвались: я с 2014-го не слышала такой канонады. Но как только Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР, они тут же притихли. Испугались, не иначе. Или делают вид, что испугались, а сами готовятся”.Вопрос границПосле обострения на линии соприкосновения, начавшегося на прошлой неделе, в Донецк начали съезжаться добровольцы из России и других стран. Их встречаешь по всему городу — коротко стриженных, в тактических куртках и ботинках с высоким берцем. С журналистами общаются неохотно, однако один из них с позывным “Атлет” соглашается на короткую беседу.“В последний раз я заезжал в ДНР в 2015-м, незадолго до дебальцевского разгрома ВСУ, — вспоминает он. — Потом изменились жизненные обстоятельства, вернулся в Россию. Но сегодня я готов вновь прийти на помощь Донбассу. Признание независимости республик — это, конечно, здорово. Но как быть с нашими людьми, которые по другую сторону линии соприкосновения? Как быть с жителями Славянска, Краматорска, Мариуполя? Они же тоже в 2014-м голосовали за независимость на референдуме. Значит, рано или поздно придется эти территории возвращать”.Как сообщил во вторник глава ДНР Денис Пушилин, вопрос о границах республик Донбасса крайне непростой и будет решен позднее. По его словам, пока есть более актуальные проблемы: угроза возобновления боевых действий сохраняется, а значит, из народных республик нужно как можно скорее вывезти женщин, детей и стариков.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

https://ria.ru/20220128/donbass-1769836173.html

https://ria.ru/20220201/terbaty-1770338670.html

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донбасс

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"Требовали отправить их на фронт" – начальник отдела военкомата ДНР о добровольцах "Требовали отправить их на фронт" – начальник отдела военкомата ДНР о добровольцах 2022-02-22T21:01 true PT0M53S

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россия, донбасс, ситуация в днр и лнр