https://ria.ru/20220222/donbass-1774413334.html

Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине

Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.02.2022

Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине

Кабмин Нидерландов вызывает посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T17:52

2022-02-22T17:52

2022-02-22T17:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

здоровье - общество

россия

луганская народная республика

украина

признание днр и лнр в россии

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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Кабмин Нидерландов вызывает посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.Как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), об этом Рютте заявил после еженедельных вопросов в Палате представителей во вторник.При этом голландский премьер пока не говорит о нападении России на Украину, но "видит тревожные признаки этого".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.

россия

луганская народная республика

украина

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, владимир путин, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии