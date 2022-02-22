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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине
Кабмин Нидерландов вызывает посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:52
2022-02-22T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Кабмин Нидерландов вызывает посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.Как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), об этом Рютте заявил после еженедельных вопросов в Палате представителей во вторник.При этом голландский премьер пока не говорит о нападении России на Украину, но "видит тревожные признаки этого".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
россия
луганская народная республика
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Мадина Моргоева
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в мире, владимир путин, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии
17:52 22.02.2022
 
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине

Правительство Нидерландов вызвало посла России из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание посольства Нидерландов в Москве
Здание посольства Нидерландов в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание посольства Нидерландов в Москве
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Кабмин Нидерландов вызывает посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.
Как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), об этом Рютте заявил после еженедельных вопросов в Палате представителей во вторник.
При этом голландский премьер пока не говорит о нападении России на Украину, но "видит тревожные признаки этого".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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