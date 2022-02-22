https://ria.ru/20220222/donbass-1774413334.html
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 22.02.2022
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине
Кабмин Нидерландов вызывает посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T17:52
2022-02-22T17:52
2022-02-22T17:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
здоровье - общество
россия
луганская народная республика
украина
признание днр и лнр в россии
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ПАРИЖ, 22 фев - РИА Новости. Кабмин Нидерландов вызывает посла России Александра Шульгина из-за ситуации на Украине, сообщил премьер-министр страны Марк Рютте.Как передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS), об этом Рютте заявил после еженедельных вопросов в Палате представителей во вторник.При этом голландский премьер пока не говорит о нападении России на Украину, но "видит тревожные признаки этого".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийство мирных жителей, блокада не прекращаются. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме.
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, здоровье - общество, россия, луганская народная республика, украина, признание днр и лнр в россии
Нидерланды вызвали посла России из-за ситуации на Украине
Правительство Нидерландов вызвало посла России из-за ситуации на Украине