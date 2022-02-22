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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774358454.html
Москалькова: признание ЛНР и ДНР открывает возможности для защиты прав
Москалькова: признание ЛНР и ДНР открывает возможности для защиты прав - РИА Новости, 22.02.2022
Москалькова: признание ЛНР и ДНР открывает возможности для защиты прав
Жители Луганска и Донецка много лет сталкивались с массовыми нарушениями прав человека, признание ЛНР и ДНР Россией открывает возможности для защиты прав и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T15:08
2022-02-22T15:08
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
андрей руденко
денис пушилин
ростовская область
верховная рада украины
госдума рф
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Жители Луганска и Донецка много лет сталкивались с массовыми нарушениями прав человека, признание ЛНР и ДНР Россией открывает возможности для защиты прав и свобод людей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."На протяжении многих лет с болью в сердце я как уполномоченный по правам человека в РФ, мои коллеги в субъектах РФ видели массовое нарушение прав человека на территории Луганска и Донецка. На протяжении всех лет мы ждали активных действий со стороны и моей коллеги – уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, и политической элиты с тем, что этот конфликт будет урегулирован, и люди останутся на территории своего государства с восстановленными правами и перспективам, о которых мечтает каждый простой человек", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Госдумы, где рассматривалась ратификация договоров России с ДНР и ЛНР о дружбе."Сегодня не менее историческое событие, когда Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о дружбе как с равным государством, открыты возможности для защиты прав и свобод человека и гражданина, для повышения гарантий прав человека и гражданина. Политическое решение принято, но уже вчера началась большая серьезная работа – работа по защите прав человека", - отметила омбудсмен.Кроме того, она добавила, что признание Россией ЛНР и ДНР - досконально аргументированное историческое решение. "Вчера принято поистине историческое решение президентом, он опирался на коллективное мнение всей нашей государственной элиты, и на историческом заседании Совета безопасности каждый имел возможность высказать свое мнение. Решение принято абсолютно аргументированное, досконально аргументированное", - сказала Москалькова.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, андрей руденко, денис пушилин, ростовская область, верховная рада украины, госдума рф, россия, киев, признание днр и лнр в россии, татьяна москалькова
15:08 22.02.2022
 
Москалькова: признание ЛНР и ДНР открывает возможности для защиты прав

Омбудсмен Москалькова: в ЛНР и ДНР много лет сталкивались с нарушениями прав человека

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Жители Луганска и Донецка много лет сталкивались с массовыми нарушениями прав человека, признание ЛНР и ДНР Россией открывает возможности для защиты прав и свобод людей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"На протяжении многих лет с болью в сердце я как уполномоченный по правам человека в РФ, мои коллеги в субъектах РФ видели массовое нарушение прав человека на территории Луганска и Донецка. На протяжении всех лет мы ждали активных действий со стороны и моей коллеги – уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, и политической элиты с тем, что этот конфликт будет урегулирован, и люди останутся на территории своего государства с восстановленными правами и перспективам, о которых мечтает каждый простой человек", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Госдумы, где рассматривалась ратификация договоров России с ДНР и ЛНР о дружбе.
Голосование в Совете Федерации по поводу ратификации договоров с ДНР и ЛНР
15:00
Совфед ратифицировал договоры о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР
"Сегодня не менее историческое событие, когда Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о дружбе как с равным государством, открыты возможности для защиты прав и свобод человека и гражданина, для повышения гарантий прав человека и гражданина. Политическое решение принято, но уже вчера началась большая серьезная работа – работа по защите прав человека", - отметила омбудсмен.
Кроме того, она добавила, что признание Россией ЛНР и ДНР - досконально аргументированное историческое решение. "Вчера принято поистине историческое решение президентом, он опирался на коллективное мнение всей нашей государственной элиты, и на историческом заседании Совета безопасности каждый имел возможность высказать свое мнение. Решение принято абсолютно аргументированное, досконально аргументированное", - сказала Москалькова.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАндрей РуденкоДенис ПушилинРостовская областьВерховная Рада УкраиныГосдума РФРоссияКиевПризнание ДНР и ЛНР в РоссииТатьяна Москалькова
 
 
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