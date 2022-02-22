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Москалькова: признание ЛНР и ДНР открывает возможности для защиты прав

Москалькова: признание ЛНР и ДНР открывает возможности для защиты прав - РИА Новости, 22.02.2022

Москалькова: признание ЛНР и ДНР открывает возможности для защиты прав

Жители Луганска и Донецка много лет сталкивались с массовыми нарушениями прав человека, признание ЛНР и ДНР Россией открывает возможности для защиты прав и... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T15:08

2022-02-22T15:08

2022-02-22T15:08

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Жители Луганска и Донецка много лет сталкивались с массовыми нарушениями прав человека, признание ЛНР и ДНР Россией открывает возможности для защиты прав и свобод людей, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."На протяжении многих лет с болью в сердце я как уполномоченный по правам человека в РФ, мои коллеги в субъектах РФ видели массовое нарушение прав человека на территории Луганска и Донецка. На протяжении всех лет мы ждали активных действий со стороны и моей коллеги – уполномоченного по правам человека Верховной Рады Украины, и политической элиты с тем, что этот конфликт будет урегулирован, и люди останутся на территории своего государства с восстановленными правами и перспективам, о которых мечтает каждый простой человек", - сказала Москалькова, отвечая на вопросы журналистов после пленарного заседания Госдумы, где рассматривалась ратификация договоров России с ДНР и ЛНР о дружбе."Сегодня не менее историческое событие, когда Госдума ратифицировала договоры с ДНР и ЛНР о дружбе как с равным государством, открыты возможности для защиты прав и свобод человека и гражданина, для повышения гарантий прав человека и гражданина. Политическое решение принято, но уже вчера началась большая серьезная работа – работа по защите прав человека", - отметила омбудсмен.Кроме того, она добавила, что признание Россией ЛНР и ДНР - досконально аргументированное историческое решение. "Вчера принято поистине историческое решение президентом, он опирался на коллективное мнение всей нашей государственной элиты, и на историческом заседании Совета безопасности каждый имел возможность высказать свое мнение. Решение принято абсолютно аргументированное, досконально аргументированное", - сказала Москалькова.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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