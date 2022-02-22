Кличко призвал ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР
Мэр Киева Кличко призвал ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР
Мэр Киева Виталий Кличко
КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партнеры Украины должны ввести санкции против РФ после ее решения о признании Луганской и Донецкой народных республик.
"Из действий российских властей мы видим, что Россия фактически объявила Украине войну… Партнеры Украины должны безотлагательно ввести весь пакет санкций", - сказал Кличко в видеообращении во вторник.
По его мнению, эти санкции должны быть согласованы странами ЕС и НАТО.
"Мы благодарим те государства, лидеры которых уже заявили о готовности ввести санкции", - добавил мэр Киева.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание РФ ДНР и ЛНР означает выход из минских соглашений и рушит существующие переговорные форматы по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что такое решение не будет иметь никаких правовых последствий, но увеличивает эскалацию. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
Опубликовано: Мадина Моргоева