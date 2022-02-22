https://ria.ru/20220222/donbass-1774342061.html

Кличко призвал ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Кличко призвал ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Кличко призвал ввести санкции против России за признание ДНР и ЛНР

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партнеры Украины должны ввести санкции против РФ после ее решения о признании Луганской и Донецкой народных республик. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:14

2022-02-22T14:14

2022-02-22T14:14

в мире

олег николенко

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

нато

мид украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155691/23/1556912319_0:83:3058:1803_1920x0_80_0_0_0c175ac56460c07d2f53e35407712308.jpg

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что партнеры Украины должны ввести санкции против РФ после ее решения о признании Луганской и Донецкой народных республик.По его мнению, эти санкции должны быть согласованы странами ЕС и НАТО."Мы благодарим те государства, лидеры которых уже заявили о готовности ввести санкции", - добавил мэр Киева.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что признание РФ ДНР и ЛНР означает выход из минских соглашений и рушит существующие переговорные форматы по урегулированию конфликта. Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что такое решение не будет иметь никаких правовых последствий, но увеличивает эскалацию. Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, олег николенко, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, нато, мид украины, россия