https://ria.ru/20220222/donbass-1774338886.html

Путин доволен итогами заседания Сосбеза по Донбассу, заявил Песков

Путин доволен итогами заседания Сосбеза по Донбассу, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022

Путин доволен итогами заседания Сосбеза по Донбассу, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, остался доволен итогами заседания Совета безопасности РФ по Донбассу, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:06

2022-02-22T14:06

2022-02-22T14:06

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, по всей видимости, остался доволен итогами заседания Совета безопасности РФ по Донбассу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."По всей видимости, да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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