Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774338100.html
ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК
ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК - РИА Новости, 22.02.2022
ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК
Украинские силовики примерно за полчаса семь раз нарушили режим тишины, в том числе используя запрещенное минскими соглашениями вооружение, следует из сообщения РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T14:04
2022-02-22T14:04
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774167035_0:17:3006:1708_1920x0_80_0_0_64a4e3c9ea6957b327a513a0d334e2bf.jpg
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики примерно за полчаса семь раз нарушили режим тишины, в том числе используя запрещенное минскими соглашениями вооружение, следует из сообщения представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелу подверглись населенные пункты Пантелеймоновка, Васильевка, Гольмовский, Озеряновка и Железная Балка. Как отмечается, в ряде случаев украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.Обстрелы произошли в период с 11.37 по 12:00.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774335639.html
https://ria.ru/20220222/voyska-1774330238.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774167035_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3e52f6927e19e01abf224c71488e4a91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
14:04 22.02.2022
 
ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК

В СЦКК заявили, что украинские военные семь раз за полчаса нарушили перемирие в ДНР

© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики примерно за полчаса семь раз нарушили режим тишины, в том числе используя запрещенное минскими соглашениями вооружение, следует из сообщения представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелу подверглись населенные пункты Пантелеймоновка, Васильевка, Гольмовский, Озеряновка и Железная Балка. Как отмечается, в ряде случаев украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, заявил Песков
Обстрелы произошли в период с 11.37 по 12:00.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:48
В Кремле ответили на вопрос о вводе российских сил в ДНР и ЛНР
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала