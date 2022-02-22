https://ria.ru/20220222/donbass-1774338100.html

ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК

ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК - РИА Новости, 22.02.2022

ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК

Украинские силовики примерно за полчаса семь раз нарушили режим тишины, в том числе используя запрещенное минскими соглашениями вооружение, следует из сообщения РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T14:04

2022-02-22T14:04

2022-02-22T14:04

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики примерно за полчаса семь раз нарушили режим тишины, в том числе используя запрещенное минскими соглашениями вооружение, следует из сообщения представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Обстрелу подверглись населенные пункты Пантелеймоновка, Васильевка, Гольмовский, Озеряновка и Железная Балка. Как отмечается, в ряде случаев украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.Обстрелы произошли в период с 11.37 по 12:00.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774335639.html

https://ria.ru/20220222/voyska-1774330238.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия