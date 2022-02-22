ВСУ за полчаса семь раз нарушили перемирие в ДНР, заявили в СЦКК
В СЦКК заявили, что украинские военные семь раз за полчаса нарушили перемирие в ДНР
© REUTERS / Gleb GaranichУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики примерно за полчаса семь раз нарушили режим тишины, в том числе используя запрещенное минскими соглашениями вооружение, следует из сообщения представительства Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелу подверглись населенные пункты Пантелеймоновка, Васильевка, Гольмовский, Озеряновка и Железная Балка. Как отмечается, в ряде случаев украинские силовики использовали запрещенные минскими соглашениями мины калибром 120 миллиметров.
Обстрелы произошли в период с 11.37 по 12:00.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова