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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774336180.html
Володин предположил, что ратификация договоров с ЛНР и ДНР прекратит войну
Володин предположил, что ратификация договоров с ЛНР и ДНР прекратит войну - РИА Новости, 22.02.2022
Володин предположил, что ратификация договоров с ЛНР и ДНР прекратит войну
Ратифицированные Госдумой во вторник на пленарном заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР призваны прекратить войну и... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:59
2022-02-22T14:05
ситуация в днр и лнр
донбасс
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ратифицированные Госдумой во вторник на пленарном заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР призваны прекратить войну и предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил спикер ГД Вячеслав Володин."Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир", - написал Володин в своем Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774333729.html
донбасс
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ситуация в днр и лнр, донбасс, в мире, украина, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, признание днр и лнр в россии
13:59 22.02.2022 (обновлено: 14:05 22.02.2022)
 
Володин предположил, что ратификация договоров с ЛНР и ДНР прекратит войну

Спикер Госдумы Володин: ратификация договоров с ЛНР и ДНР может прекратить войну

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Ратифицированные Госдумой во вторник на пленарном заседании договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ЛНР и ДНР призваны прекратить войну и предотвратить гуманитарную катастрофу, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
"Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:53Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Порошенко призвал ввести военное положение в Донбассе
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРДонбассВ миреУкраинаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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