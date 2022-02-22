13:56 22.02.2022 (обновлено: 15:36 22.02.2022)
Границы ДНР будут в пределах Донецкой области, заявил Пушилин
Глава ДНР Пушилин заявил, что границы республики будут в пределах области
Глава ДНР Денис Пушилин
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Границы Донецкой народной республики будут в пределах Донецкой области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", — сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Мадина Моргоева