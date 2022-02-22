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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774335343.html
Границы ДНР будут в пределах Донецкой области, заявил Пушилин
Границы ДНР будут в пределах Донецкой области, заявил Пушилин - РИА Новости, 22.02.2022
Границы ДНР будут в пределах Донецкой области, заявил Пушилин
Границы Донецкой народной республики будут в пределах Донецкой области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:56
2022-02-22T15:36
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Границы Донецкой народной республики будут в пределах Донецкой области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", — сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
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Мадина Моргоева
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в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:56 22.02.2022 (обновлено: 15:36 22.02.2022)
 
Границы ДНР будут в пределах Донецкой области, заявил Пушилин

Глава ДНР Пушилин заявил, что границы республики будут в пределах области

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Глава ДНР Денис Пушилин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Границы Донецкой народной республики будут в пределах Донецкой области, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В конституции Донецкой народной республики, в конституции Луганской народной республики границы в рамках Донецкой и Луганской областей. Дальнейшие шаги покажет время", — сказал он в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".
Поврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Киев продолжает готовиться к наступлению на Донбасс, заявил Пушилин
Накануне вечером Владимир Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках.
В последние дни обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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