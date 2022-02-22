https://ria.ru/20220222/donbass-1774331987.html

Россия готова обсуждать прекращение агрессии Киева, заявил Песков

Россия готова обсуждать прекращение агрессии Киева, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022

Россия готова обсуждать прекращение агрессии Киева, заявил Песков

РФ готова обсуждать с западными партнерами прекращение агрессивных действий Киева, отказ Украины от силовых действий и тему гарантий безопасности для РФ,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T13:50

2022-02-22T13:50

2022-02-22T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

ростовская область

восточная европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774250201_0:26:1280:746_1920x0_80_0_0_8e41081f8dadf86443f3906acc6cb305.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с западными партнерами прекращение агрессивных действий Киева, отказ Украины от силовых действий и тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема прекращения Украиной агрессивных действий, тема отказа Украины от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов, а главное - тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что хотела бы обсудить РФ в текущей ситуации с партнерами.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774335639.html

ростовская область

восточная европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, восточная европа, россия, нато