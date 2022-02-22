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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774331987.html
Россия готова обсуждать прекращение агрессии Киева, заявил Песков
Россия готова обсуждать прекращение агрессии Киева, заявил Песков - РИА Новости, 22.02.2022
Россия готова обсуждать прекращение агрессии Киева, заявил Песков
РФ готова обсуждать с западными партнерами прекращение агрессивных действий Киева, отказ Украины от силовых действий и тему гарантий безопасности для РФ,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T13:50
2022-02-22T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
ростовская область
восточная европа
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с западными партнерами прекращение агрессивных действий Киева, отказ Украины от силовых действий и тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Тема прекращения Украиной агрессивных действий, тема отказа Украины от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов, а главное - тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что хотела бы обсудить РФ в текущей ситуации с партнерами.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область, восточная европа, россия, нато
13:50 22.02.2022 (обновлено: 14:09 22.02.2022)
 
Россия готова обсуждать прекращение агрессии Киева, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия готова обсуждать отказ Киева от силовых действий

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. РФ готова обсуждать с западными партнерами прекращение агрессивных действий Киева, отказ Украины от силовых действий и тему гарантий безопасности для РФ, которая не только сохраняет актуальность, но и становится более важной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Тема прекращения Украиной агрессивных действий, тема отказа Украины от силовых методов в урегулировании тех или иных вопросов, а главное - тема гарантий безопасности для РФ не только сохраняет свою актуальность, но становится гораздо более важной, чем была", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что хотела бы обсудить РФ в текущей ситуации с партнерами.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
13:57Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ситуация в ДНР и ЛНР по-прежнему неспокойная, заявил Песков
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская областьВосточная ЕвропаРоссияНАТО
 
 
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