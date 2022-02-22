https://ria.ru/20220222/donbass-1774313640.html
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР
Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
2022-02-22T13:06
2022-02-22T13:06
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донбасс
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Горожане вышли на главную площадь. Водители, проезжавших через центр города, сигналили прохожим. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Это непередаваемые ощущения": как ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик
Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Горожане вышли на главную площадь. Водители, проезжавших через центр города, сигналили прохожим. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
2022-02-22T13:06
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, донбасс, лнр, днр, видео
13:06 22.02.2022 (обновлено: 13:08 22.02.2022)
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР
Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.