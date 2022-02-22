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"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР
Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
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Горожане вышли на главную площадь. Водители, проезжавших через центр города, сигналили прохожим. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
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Ольга Кожухова
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"Это непередаваемые ощущения": как ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик
Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Горожане вышли на главную площадь. Водители, проезжавших через центр города, сигналили прохожим. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
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видео, донбасс, лнр, днр, видео
"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР
Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
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PT1M52S
13:06 22.02.2022 (обновлено: 13:08 22.02.2022)
 

"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР

Читать ria.ru в
Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.
Горожане вышли на главную площадь. Водители, проезжавших через центр города, сигналили прохожим. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.
Опубликовано: Ольга Кожухова
 
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