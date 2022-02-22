https://ria.ru/20220222/donbass-1774313640.html

"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР

"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

"Это непередаваемые ощущения": как встретили новость о признании ДНР и ЛНР

Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР.

2022-02-22T13:06

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Горожане вышли на главную площадь. Водители, проезжавших через центр города, сигналили прохожим. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик.

донбасс

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Это непередаваемые ощущения": как ЛНР и ДНР встретили новость о признании республик Жители Донецка устроили праздник на улице после признания Россией независимости ЛНР и ДНР. Горожане вышли на главную площадь. Водители, проезжавших через центр города, сигналили прохожим. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. 2022-02-22T13:06 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, донбасс, лнр, днр, видео