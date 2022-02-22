В ДНР заявили, что ВСУ нарушили перемирие семь раз за час
В ДНР заявили, что украинские военные нарушили перемирие семь раз за час
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоврежденные в результате обстрела окна в здании школы в Донецке
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики семь раз за час нарушили режим прекращения огня в Донбассе, используя в том числе запрещенное минскими соглашениями вооружение, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 10:50 - н.п. Старогнатовка - н.п.Новоласпа: выпущено 16 мин калибром 120 миллиметров; 11:15 - н.п. Гранитное - н.п.Новая Марьевка: выпущена 21 мина калибром 120 миллиметров; 11:25 - н.п. Старогнатовка - н.п.Белая Каменка: выпущено 29 гранат из АГС; 11:28 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров; 11:35 - н.п. Новотроицкое - н.п. Докучаевск: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров; 11:40 - н.п. Водяное - н.п. Коминтерново: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра; 11:59 - н.п. Пищевик - н.п. Октябрь: выпущено 15 гранат из АГС", - говорится в заявлении
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова