Басурин выразил опасения, что Украина "сорвется с цепи" и атакует Донбасс
Представитель ДНР Басурин: Украина может повторить в Донбассе события 2014-2015 годов
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина может попробовать повторить в Донбассе события 2014-2015 годов, когда шло массированное наступление на регион, считает замруководителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Есть опасения, что Украина всё-таки, знаете, как бешеный пёс с цепи сорвется и начнёт то, что было здесь в 14-15 году, когда город просто трусило от разрывов снарядов любого вида оружия, которое на тот момент было у украинской армии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев