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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774306698.html
Басурин выразил опасения, что Украина "сорвется с цепи" и атакует Донбасс
Басурин выразил опасения, что Украина "сорвется с цепи" и атакует Донбасс - РИА Новости, 22.02.2022
Басурин выразил опасения, что Украина "сорвется с цепи" и атакует Донбасс
Украина может попробовать повторить в Донбассе события 2014-2015 годов, когда шло массированное наступление на регион, считает замруководителя Народной милиции... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:48
2022-02-22T12:48
обострение ситуации в днр и лнр
эдуард басурин
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
россия
донбасс
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина может попробовать повторить в Донбассе события 2014-2015 годов, когда шло массированное наступление на регион, считает замруководителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
донецкая народная республика
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эдуард басурин, в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия, донбасс, украина
12:48 22.02.2022
 
Басурин выразил опасения, что Украина "сорвется с цепи" и атакует Донбасс

Представитель ДНР Басурин: Украина может повторить в Донбассе события 2014-2015 годов

© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЗаместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Заместитель командующего корпусом Минобороны Донецкой народной республики Эдуард Басурин
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина может попробовать повторить в Донбассе события 2014-2015 годов, когда шло массированное наступление на регион, считает замруководителя Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Есть опасения, что Украина всё-таки, знаете, как бешеный пёс с цепи сорвется и начнёт то, что было здесь в 14-15 году, когда город просто трусило от разрывов снарядов любого вида оружия, которое на тот момент было у украинской армии", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭдуард БасуринВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРРоссияДонбассУкраина
 
 
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