12:11 22.02.2022 (обновлено: 12:27 22.02.2022)
Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом
Представитель ЛНР назвала признание республик итогом невыполнения Украиной "Минска-2"
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Территория Луганской народной республики идет по административным границам Луганской области и в республике будут бороться за эту территорию, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
"То, что произошло - это закономерный процесс, итог невыполнения Украиной минских соглашений. Наша признанность была сделана в рамках международного права. Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, выступила с таким предложением, и она имеет право это сделать. И признала нас как государство. Как государство, наша территория – территория всей бывшей Луганской области. За что в дальнейшем мы и будем бороться и отстаивать права и независимость наших земляков", - заявила Кобцева.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Дарья Буймова