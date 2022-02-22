https://ria.ru/20220222/donbass-1774293885.html

Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом

Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом - РИА Новости, 22.02.2022

Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом

Территория Луганской народной республики идет по административным границам Луганской области и в республике будут бороться за эту территорию, заявила РИА... РИА Новости, 22.02.2022

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2022-02-22T12:11

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Территория Луганской народной республики идет по административным границам Луганской области и в республике будут бороться за эту территорию, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева."То, что произошло - это закономерный процесс, итог невыполнения Украиной минских соглашений. Наша признанность была сделана в рамках международного права. Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, выступила с таким предложением, и она имеет право это сделать. И признала нас как государство. Как государство, наша территория – территория всей бывшей Луганской области. За что в дальнейшем мы и будем бороться и отстаивать права и независимость наших земляков", - заявила Кобцева.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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