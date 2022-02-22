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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774293885.html
Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом
Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом - РИА Новости, 22.02.2022
Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом
Территория Луганской народной республики идет по административным границам Луганской области и в республике будут бороться за эту территорию, заявила РИА... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:11
2022-02-22T12:27
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
луганская область
донецкая народная республика
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Территория Луганской народной республики идет по административным границам Луганской области и в республике будут бороться за эту территорию, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева."То, что произошло - это закономерный процесс, итог невыполнения Украиной минских соглашений. Наша признанность была сделана в рамках международного права. Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, выступила с таким предложением, и она имеет право это сделать. И признала нас как государство. Как государство, наша территория – территория всей бывшей Луганской области. За что в дальнейшем мы и будем бороться и отстаивать права и независимость наших земляков", - заявила Кобцева.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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луганская область
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, луганская область, донецкая народная республика, россия, совет безопасности оон, признание днр и лнр в россии
12:11 22.02.2022 (обновлено: 12:27 22.02.2022)
 
Представитель ЛНР назвала признание республик закономерным процессом

Представитель ЛНР назвала признание республик итогом невыполнения Украиной "Минска-2"

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская
Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Представитель СЦКК ЛНР ведёт мониторинг ситуации в районе населенного пункта Станица-Луганская. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Территория Луганской народной республики идет по административным границам Луганской области и в республике будут бороться за эту территорию, заявила РИА Новости представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева.
"То, что произошло - это закономерный процесс, итог невыполнения Украиной минских соглашений. Наша признанность была сделана в рамках международного права. Россия, будучи постоянным членом Совбеза ООН, выступила с таким предложением, и она имеет право это сделать. И признала нас как государство. Как государство, наша территория – территория всей бывшей Луганской области. За что в дальнейшем мы и будем бороться и отстаивать права и независимость наших земляков", - заявила Кобцева.
Флаги ЛНР на здании Народного Совета города Луганска - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:22Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Выход ЛНР из "Минска-2" не обсуждался, заявили в парламенте республики
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинЛуганская областьДонецкая Народная РеспубликаРоссияСовет Безопасности ООНПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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