https://ria.ru/20220222/donbass-1774293516.html

Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД

Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022

Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД

Украина сама уже практически вышла из минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T12:10

2022-02-22T12:10

2022-02-22T12:27

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

в мире

украина

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772759856_0:17:3074:1746_1920x0_80_0_0_5c9a2ab97c2551acc37512068b887f67.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина сама уже практически вышла из минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Несмотря на обязательства по минскому комплексу мер, Украина постоянно продолжала обстреливать гражданские объекты, саботировала переговоры в рамках трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" и фактически вышла из этих минских договорённостей, саботировала", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, украина, госдума рф