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Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД
Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД
Украина сама уже практически вышла из минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:10
2022-02-22T12:10
2022-02-22T12:27
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
украина
госдума рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина сама уже практически вышла из минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Несмотря на обязательства по минскому комплексу мер, Украина постоянно продолжала обстреливать гражданские объекты, саботировала переговоры в рамках трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" и фактически вышла из этих минских договорённостей, саботировала", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, украина, госдума рф
12:10 22.02.2022 (обновлено: 12:27 22.02.2022)
Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД
МИД России: Украина уже практически вышла из Минских соглашений