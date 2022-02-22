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Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД
Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД - РИА Новости, 22.02.2022
Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД
Украина сама уже практически вышла из минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T12:10
2022-02-22T12:27
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
украина
госдума рф
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина сама уже практически вышла из минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко."Несмотря на обязательства по минскому комплексу мер, Украина постоянно продолжала обстреливать гражданские объекты, саботировала переговоры в рамках трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" и фактически вышла из этих минских договорённостей, саботировала", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, украина, госдума рф
12:10 22.02.2022 (обновлено: 12:27 22.02.2022)
 
Украина уже практически вышла из Минских соглашений, заявили в МИД

МИД России: Украина уже практически вышла из Минских соглашений

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Украина сама уже практически вышла из минских соглашений, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"Несмотря на обязательства по минскому комплексу мер, Украина постоянно продолжала обстреливать гражданские объекты, саботировала переговоры в рамках трехсторонней контактной группы и "нормандского формата" и фактически вышла из этих минских договорённостей, саботировала", - сказал он, выступая на пленарном заседании Госдумы во вторник.
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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