https://ria.ru/20220222/donbass-1774279313.html
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией
Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:27
2022-02-22T11:27
2022-02-22T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.За проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов. Всего в совете 50 мест.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220222/donbass-1774292615.html
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https://ria.ru/20220222/dogovory-1774211424.html
россия
донецкая народная республика
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Народный совет ЛНР после решения о ратификации
Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-02-22T11:27
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PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:27 22.02.2022 (обновлено: 12:16 22.02.2022)
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией
Народный совет ЛНР принял закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией