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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774279313.html
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией
Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:27
2022-02-22T12:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.За проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов. Всего в совете 50 мест.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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353
60
Народный совет ЛНР после решения о ратификации
Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
11:27 22.02.2022 (обновлено: 12:16 22.02.2022)
 
В ЛНР приняли закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией

Народный совет ЛНР принял закон о ратификации договора о сотрудничестве с Россией

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Народный совет Луганской народной республики единогласно принял закон о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и ЛНР, передаёт корреспондент РИА Новости.
За проголосовали все присутствующие в зале 46 депутатов. Всего в совете 50 мест.
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
12:06Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Источник: комитет Совфеда поддержал ратификацию договоров с ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Ратификация договора о дружбе с РФ парламентом ДНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
11:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР ратифицировали договоры о дружбе и взаимопомощи с Россией
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Президент РФ Владимир Путин во время подписания указов о признании Российской Федерацией Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
01:36
Договоры России с ДНР и ЛНР о взаимопомощи будут заключены на десять лет
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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