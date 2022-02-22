https://ria.ru/20220222/donbass-1774275460.html

Границы ЛНР определены по границам Луганской области, заявили в республике

Границы ЛНР определены по границам Луганской области, заявили в республике - РИА Новости, 22.02.2022

Границы ЛНР определены по границам Луганской области, заявили в республике

Согласно конституции Луганской народной республики, ее границы определены по границам Луганской области, из этого будем исходить, заявила депутат Народного... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:11

2022-02-22T11:11

2022-02-22T11:28

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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. Согласно конституции Луганской народной республики, ее границы определены по границам Луганской области, из этого будем исходить, заявила депутат Народного совета ЛНР Анна Мосина."Конституция ЛНР определяет границы всей ЛНР по конституции и ЛНР по нашей конституции. Поэтому границы уже определены. Из этого будем исходить", - заявила Мосина журналистам.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/donbass-1774265822.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии