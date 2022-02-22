https://ria.ru/20220222/donbass-1774274868.html

Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева

Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева - РИА Новости, 22.02.2022

Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева

В Киеве сейчас истерика, решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Украины и тех, кто ее поддерживает, заявил глава Донецкой народной республики... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T11:10

2022-02-22T11:10

2022-02-22T11:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Киеве сейчас истерика, решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Украины и тех, кто ее поддерживает, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."У них, да, истерика, да, здесь достаточно неожиданное решение и для самого киевского режима, и для тех, кто стоит за ним, мы видели эти метания", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

https://ria.ru/20220222/peregovory-1774229801.html

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии