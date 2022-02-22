Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774274868.html
Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева
Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева - РИА Новости, 22.02.2022
Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева
В Киеве сейчас истерика, решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Украины и тех, кто ее поддерживает, заявил глава Донецкой народной республики... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T11:10
2022-02-22T11:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774253621_0:285:3036:1993_1920x0_80_0_0_ecc1705e1dd632c1ae65eb3c6d2fb109.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Киеве сейчас истерика, решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Украины и тех, кто ее поддерживает, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин."У них, да, истерика, да, здесь достаточно неожиданное решение и для самого киевского режима, и для тех, кто стоит за ним, мы видели эти метания", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
https://ria.ru/20220222/peregovory-1774229801.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774253621_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_11243b3b13202b46287f10e72669812f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:10 22.02.2022 (обновлено: 11:17 22.02.2022)
 
Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева

Глава ДНР Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Киеве сейчас истерика, решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Украины и тех, кто ее поддерживает, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"У них, да, истерика, да, здесь достаточно неожиданное решение и для самого киевского режима, и для тех, кто стоит за ним, мы видели эти метания", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
06:05
В ООН назвали "единственный путь" для преодоления разногласий по Украине
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала