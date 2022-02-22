11:10 22.02.2022 (обновлено: 11:17 22.02.2022)
Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева
Глава ДНР Пушилин: решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Киева
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
Жители Донецка и Луганска празднуют признание Россией независимости ДНР и ЛНР
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. В Киеве сейчас истерика, решение Москвы признать ДНР и ЛНР было неожиданным для Украины и тех, кто ее поддерживает, заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
"У них, да, истерика, да, здесь достаточно неожиданное решение и для самого киевского режима, и для тех, кто стоит за ним, мы видели эти метания", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев-live".
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрела, убийства мирных жителей, блокада не прекращается. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Мадина Моргоева