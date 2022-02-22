https://ria.ru/20220222/donbass-1774269917.html

Пушилин распорядился создать спецформирования, работающие с ВС ДНР

Пушилин распорядился создать спецформирования, работающие с ВС ДНР - РИА Новости, 22.02.2022

Пушилин распорядился создать спецформирования, работающие с ВС ДНР

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать специальные формирования, выполняющие совместно с вооруженными силами ДНР задачи в сфере... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:59

2022-02-22T10:59

2022-02-22T11:00

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин распорядился создать специальные формирования, выполняющие совместно с вооруженными силами ДНР задачи в сфере обороны, командовать ими будут генпрокурор и глава МВД."Постановляю создать за счет сил и средств генеральной прокуратуры Донецкой народной республики и министерства внутренних дел Донецкой народной республики с входящими в их систему (структуру) органами и организациями специальные формирования (далее формирования), выполняющие совместно с вооруженными силами Донецкой народной республики задачи в сфере обороны в соответствии с планом применения вооруженных сил Донецкой народной республики", - говорится в указе, размещенном на официальном сайте ДНР.Согласно документу, командовать специальными формированиями ДНР будут генпрокурор и глава МВД. Сотрудники МВД и прокуратуры ДНР, вошедшие в специальное формирование, приравниваются к военнослужащим. Сотрудники прокуратуры и МВД ДНР считаются призванными на военную службу в период мобилизации, в период действия военного положения.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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