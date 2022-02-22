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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774267388.html
Донбасс может стать центром экономического благополучия, заявил экс-депутат
Донбасс может стать центром экономического благополучия, заявил экс-депутат - РИА Новости, 22.02.2022
Донбасс может стать центром экономического благополучия, заявил экс-депутат
Координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс", экс-депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что Донецкая и Луганская народные... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:49
2022-02-22T10:49
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
владимир путин
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс", экс-депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что Донецкая и Луганская народные республики в перспективе смогут стать центром экономического благополучия России.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."С уверенностью могу сказать только одно - дав сегодня экономике Донбасса вдохнуть полной грудью, и скоро он сможет стать не только самодостаточным регионом, но и регионом-лидером, центром экономического благополучия России", - сказал РИА Новости Козенко.При этом, по его словам, говорить о времени восстановления республик сейчас сложно."Много социально значимых объектов в Донецке и Луганске разбито силами карателей только в последние дни", - подчеркнул Козенко.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774265822.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, признание днр и лнр в россии
10:49 22.02.2022
 
Донбасс может стать центром экономического благополучия, заявил экс-депутат

Экс-депутат Козенко: Донбасс может стать центром экономического благополучия России

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Андрей Козенко
Депутат Андрей Козенко - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Депутат Андрей Козенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс", экс-депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что Донецкая и Луганская народные республики в перспективе смогут стать центром экономического благополучия России.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:45Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области
"С уверенностью могу сказать только одно - дав сегодня экономике Донбасса вдохнуть полной грудью, и скоро он сможет стать не только самодостаточным регионом, но и регионом-лидером, центром экономического благополучия России", - сказал РИА Новости Козенко.
При этом, по его словам, говорить о времени восстановления республик сейчас сложно.
"Много социально значимых объектов в Донецке и Луганске разбито силами карателей только в последние дни", - подчеркнул Козенко.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаВладимир ПутинПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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