https://ria.ru/20220222/donbass-1774267388.html

Донбасс может стать центром экономического благополучия, заявил экс-депутат

Донбасс может стать центром экономического благополучия, заявил экс-депутат - РИА Новости, 22.02.2022

Донбасс может стать центром экономического благополучия, заявил экс-депутат

Координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс", экс-депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что Донецкая и Луганская народные... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:49

2022-02-22T10:49

2022-02-22T10:49

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

владимир путин

признание днр и лнр в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс", экс-депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко заявил, что Донецкая и Луганская народные республики в перспективе смогут стать центром экономического благополучия России.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР."С уверенностью могу сказать только одно - дав сегодня экономике Донбасса вдохнуть полной грудью, и скоро он сможет стать не только самодостаточным регионом, но и регионом-лидером, центром экономического благополучия России", - сказал РИА Новости Козенко.При этом, по его словам, говорить о времени восстановления республик сейчас сложно."Много социально значимых объектов в Донецке и Луганске разбито силами карателей только в последние дни", - подчеркнул Козенко.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774265822.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, владимир путин, признание днр и лнр в россии