10:49 22.02.2022 (обновлено: 11:32 22.02.2022)
В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе
В ДНР заявили, что украинские военные блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ в Донбассе, чтобы не допустить фиксации наблюдателями миссии запрещенного вооружения, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-АД", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова