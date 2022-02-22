https://ria.ru/20220222/donbass-1774267281.html

В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе

В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022

В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе

Украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ в Донбассе, чтобы не допустить фиксации наблюдателями миссии запрещенного вооружения,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:49

2022-02-22T10:49

2022-02-22T11:32

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в мире

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владимир путин

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россия

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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ в Донбассе, чтобы не допустить фиксации наблюдателями миссии запрещенного вооружения, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-АД", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, смм обсе, обсе