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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774267281.html
В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе
В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе - РИА Новости, 22.02.2022
В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе
Украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ в Донбассе, чтобы не допустить фиксации наблюдателями миссии запрещенного вооружения,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:49
2022-02-22T11:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ в Донбассе, чтобы не допустить фиксации наблюдателями миссии запрещенного вооружения, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики."Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-АД", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774263887.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, смм обсе, обсе
10:49 22.02.2022 (обновлено: 11:32 22.02.2022)
 
В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе

В ДНР заявили, что украинские военные блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев – РИА Новости. Украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ в Донбассе, чтобы не допустить фиксации наблюдателями миссии запрещенного вооружения, сообщает Народная милиция Донецкой народной республики.
"Украинская сторона продолжает блокировать работу БПЛА ОБСЕ. Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад, для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БПЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Буковель-АД", - говорится в сообщении.
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:40Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили, что ВСУ разместили гаубицы вблизи населенных пунктов
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаСММ ОБСЕОБСЕ
 
 
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