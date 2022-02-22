https://ria.ru/20220222/donbass-1774265822.html

В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области

В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области - РИА Новости, 22.02.2022

В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области

Есть "все основания" для восстановления исторических границ бывшей Луганской области, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:45

2022-02-22T10:45

2022-02-22T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донбасс

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

донецкая народная республика

донецкая область

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773522103_0:0:3176:1788_1920x0_80_0_0_eaaeb435eb0fa822525512019fca28db.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Есть "все основания" для восстановления исторических границ бывшей Луганской области, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник."Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР, и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы, поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев live"."Я думаю, что сейчас хороший шанс, я уверен, что на Украине будет достаточно серьезный кризис власти и в этом состоянии можно прийти к тому, чтобы эти границы были восстановлены и мы вернули свои земли обратно", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220222/granitsy-1774263607.html

донбасс

донецкая народная республика

донецкая область

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, донецкая область, луганская народная республика