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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774265822.html
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области
Есть "все основания" для восстановления исторических границ бывшей Луганской области, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:45
2022-02-22T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
донецкая область
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Есть "все основания" для восстановления исторических границ бывшей Луганской области, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник."Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР, и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы, поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев live"."Я думаю, что сейчас хороший шанс, я уверен, что на Украине будет достаточно серьезный кризис власти и в этом состоянии можно прийти к тому, чтобы эти границы были восстановлены и мы вернули свои земли обратно", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/granitsy-1774263607.html
донбасс
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Дарья Буймова
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в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, донецкая область, луганская народная республика
10:45 22.02.2022 (обновлено: 10:55 22.02.2022)
 
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области

Представитель ЛНР заявил об основаниях для восстановления границ Луганской области

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в поселке Молодежный
Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Военнослужащий ЛНР в поселке Молодежный. Архивное фото
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Есть "все основания" для восстановления исторических границ бывшей Луганской области, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.
"Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР, и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы, поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев live".
"Я думаю, что сейчас хороший шанс, я уверен, что на Украине будет достаточно серьезный кризис власти и в этом состоянии можно прийти к тому, чтобы эти границы были восстановлены и мы вернули свои земли обратно", - добавил он.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в селе Травневое Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:40В мире
В Госдуме рассказали, в каких границах будут признаны республики Донбасса
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьЛуганская Народная Республика
 
 
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