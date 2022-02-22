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В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области - РИА Новости, 22.02.2022
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области
Есть "все основания" для восстановления исторических границ бывшей Луганской области, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:45
2022-02-22T10:45
2022-02-22T10:55
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Есть "все основания" для восстановления исторических границ бывшей Луганской области, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник."Это было зафиксировано достаточно давно в конституциях и ДНР, и ЛНР, границы наши проходят по административным границам бывшей Луганской и Донецкой областей, на этих территориях проходили референдумы, поэтому у нас есть для этого все основания, и формальные, и неформальные", - сказал он в эфире Youtube-канала "Соловьев live"."Я думаю, что сейчас хороший шанс, я уверен, что на Украине будет достаточно серьезный кризис власти и в этом состоянии можно прийти к тому, чтобы эти границы были восстановлены и мы вернули свои земли обратно", - добавил он.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
https://radiosputnik.ria.ru/20220222/granitsy-1774263607.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, донецкая область, луганская народная республика
10:45 22.02.2022 (обновлено: 10:55 22.02.2022)
В ЛНР заявили об основаниях для восстановления границ Луганской области
Представитель ЛНР заявил об основаниях для восстановления границ Луганской области