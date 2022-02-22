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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774263887.html
В ДНР сообщили, что ВСУ разместили гаубицы вблизи населенных пунктов
В ДНР сообщили, что ВСУ разместили гаубицы вблизи населенных пунктов - РИА Новости, 22.02.2022
В ДНР сообщили, что ВСУ разместили гаубицы вблизи населенных пунктов
Украинские силовики разместили гаубицы и бронемашины вблизи населенных пунктов в нарушение минских соглашений, сообщила народная милиция ДНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:40
2022-02-22T11:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили гаубицы и бронемашины вблизи населенных пунктов в нарушение минских соглашений, сообщила народная милиция ДНР."В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 53 омбр разместили четыре буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" 152-мм и четыре бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) вблизи жилых домов в н.п. Прохоровка и две боевые бронированные машины (типа БМП) вблизи н. п. Богдановка. Из состава 36 обрмп один бронетранспортер (БТР-3) вблизи н. п. Гнутово. А также одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2) вблизи н. п. Новоселовка Вторая из состава 25 овдбр", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ."Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильных групп 502 и 305 отдельных батальонов РЭБ", - добавляется в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/donbass-1774267281.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, смм обсе, обсе
10:40 22.02.2022 (обновлено: 11:03 22.02.2022)
 
В ДНР сообщили, что ВСУ разместили гаубицы вблизи населенных пунктов

В ДНР сообщили, что ВСУ разместили гаубицы и бронемашины вблизи населенных пунктов

© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press ServiceУкраинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© Фото : Ukrainian Joint Forces Operation Press Service
Украинские военнослужащие на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики разместили гаубицы и бронемашины вблизи населенных пунктов в нарушение минских соглашений, сообщила народная милиция ДНР.
"В нарушение третьего пункта дополнительных мер боевики 53 омбр разместили четыре буксируемые гаубицы 2А36 "Гиацинт-Б" 152-мм и четыре бронированные разведывательно-дозорные машины (БРДМ-2) вблизи жилых домов в н.п. Прохоровка и две боевые бронированные машины (типа БМП) вблизи н. п. Богдановка. Из состава 36 обрмп один бронетранспортер (БТР-3) вблизи н. п. Гнутово. А также одна бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ-2) вблизи н. п. Новоселовка Вторая из состава 25 овдбр", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что украинская сторона продолжает блокировать работу беспилотника ОБСЕ.
"Так, с целью недопущения фиксации наблюдателями миссии размещения запрещенного вооружения 95-й, 25-й и 36-й бригад для радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации во время полётов БпЛА СММ ОБСЕ в районах н.п. Желанное, Андреевка, Яковлевка и Лебединское противник применил станции РЭБ "Буковель-АД" из состава мобильных групп 502 и 305 отдельных батальонов РЭБ", - добавляется в сообщении.
Украинский военнослужащий на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
10:49Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили, что ВСУ блокируют работу БПЛА ОБСЕ в Донбассе
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСММ ОБСЕОБСЕ
 
 
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