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Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка

Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка - РИА Новости, 22.02.2022

Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк-Горловка, при которой погибли три мирных жителя,... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:39

2022-02-22T10:39

2022-02-22T10:45

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк-Горловка, при которой погибли три мирных жителя, сообщается на сайте СК РФ.Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты на трассе Донецк - Горловка подорвали минно-взрывное устройство, погибли трое гражданских."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк-Горловка", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

происшествия, ситуация в днр и лнр, в мире, эдуард басурин, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир зеленский