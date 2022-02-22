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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774263363.html
Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка
Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка - РИА Новости, 22.02.2022
Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк-Горловка, при которой погибли три мирных жителя,... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:39
2022-02-22T10:45
обострение ситуации в днр и лнр
происшествия
ситуация в днр и лнр
в мире
эдуард басурин
денис пушилин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк-Горловка, при которой погибли три мирных жителя, сообщается на сайте СК РФ.Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты на трассе Донецк - Горловка подорвали минно-взрывное устройство, погибли трое гражданских."Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк-Горловка", - говорится в сообщении.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
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Мадина Моргоева
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происшествия, ситуация в днр и лнр, в мире, эдуард басурин, денис пушилин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, следственный комитет россии (ск рф), владимир зеленский
10:39 22.02.2022 (обновлено: 10:45 22.02.2022)
 
Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка

Глава СК Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМина в Петровском районе Донецка
Мина в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мина в Петровском районе Донецка
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк-Горловка, при которой погибли три мирных жителя, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты на трассе Донецк - Горловка подорвали минно-взрывное устройство, погибли трое гражданских.
"Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства взрыва на трассе Донецк-Горловка", - говорится в сообщении.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРПроисшествияСитуация в ДНР и ЛНРВ миреЭдуард БасуринДенис ПушилинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Владимир Зеленский
 
 
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