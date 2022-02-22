10:39 22.02.2022 (обновлено: 10:45 22.02.2022)
Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка
Глава СК Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк — Горловка
Мина в Петровском районе Донецка
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать диверсию на трассе Донецк-Горловка, при которой погибли три мирных жителя, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты на трассе Донецк - Горловка подорвали минно-взрывное устройство, погибли трое гражданских.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Мадина Моргоева