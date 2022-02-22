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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774262973.html
Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса прибыли в Россию за сутки
Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса прибыли в Россию за сутки - РИА Новости, 22.02.2022
Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса прибыли в Россию за сутки
Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса за сутки пересекли границу России, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:38
2022-02-22T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
общество
эвакуация жителей днр и лнр в россию
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса за сутки пересекли границу России, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области."Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует, что за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 20 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774214945.html
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
10:38 22.02.2022 (обновлено: 10:47 22.02.2022)
 
Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса прибыли в Россию за сутки

Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса за сутки пересекли границу России

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкПрибытие беженцев из ЛНР и ДНР в Нижний Новгород
Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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Прибытие беженцев из ЛНР и ДНР в Нижний Новгород. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса за сутки пересекли границу России, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.
"Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует, что за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 20 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
02:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из Донбасса
Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРОбществоЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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