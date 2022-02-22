https://ria.ru/20220222/donbass-1774262973.html

Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса прибыли в Россию за сутки

Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса прибыли в Россию за сутки - РИА Новости, 22.02.2022

Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса прибыли в Россию за сутки

Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса за сутки пересекли границу России, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:38

2022-02-22T10:38

2022-02-22T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

общество

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

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россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Более 20 тысяч эвакуированных из Донбасса за сутки пересекли границу России, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области."Пограничное управление ФСБ России по Ростовской области информирует, что за истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло более 20 000 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - говорится в сообщении.Ранее руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан республик в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь, эвакуация касается женщин, детей и людей пожилого возраста.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

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Дарья Буймова

общество, эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)