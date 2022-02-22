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В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии

В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии - РИА Новости, 22.02.2022

В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии

Защитникам Донбасса нужны более современные системы ПВО, танки и артиллерия, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:29

2022-02-22T10:29

2022-02-22T10:29

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Защитникам Донбасса нужны более современные системы ПВО, танки и артиллерия, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Помощь, конечно же, нужна, потому что одного ресурса ДНР и ЛНР будет недостаточно. С той стороны имеется трехкратное преимущество в живой силе. Хотелось бы получить более современные средства ПВО, чтобы защитить себя… Нужны более современные и техника, и танки, самоходные установки артиллерийские", - сказал Семёнов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии