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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774261170.html
В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии
В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии - РИА Новости, 22.02.2022
В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии
Защитникам Донбасса нужны более современные системы ПВО, танки и артиллерия, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:29
2022-02-22T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Защитникам Донбасса нужны более современные системы ПВО, танки и артиллерия, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Помощь, конечно же, нужна, потому что одного ресурса ДНР и ЛНР будет недостаточно. С той стороны имеется трехкратное преимущество в живой силе. Хотелось бы получить более современные средства ПВО, чтобы защитить себя… Нужны более современные и техника, и танки, самоходные установки артиллерийские", - сказал Семёнов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
10:29 22.02.2022
 
В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии

Замкомандира донецких ополченцев Семенов: ДНР нужны более современные средства ПВО и танки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка
Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий ДНР на передовой в районе поселка Старомихайловка на западе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Защитникам Донбасса нужны более современные системы ПВО, танки и артиллерия, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов.
"Помощь, конечно же, нужна, потому что одного ресурса ДНР и ЛНР будет недостаточно. С той стороны имеется трехкратное преимущество в живой силе. Хотелось бы получить более современные средства ПВО, чтобы защитить себя… Нужны более современные и техника, и танки, самоходные установки артиллерийские", - сказал Семёнов.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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