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В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии
В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии - РИА Новости, 22.02.2022
В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии
Защитникам Донбасса нужны более современные системы ПВО, танки и артиллерия, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:29
2022-02-22T10:29
2022-02-22T10:29
обострение ситуации в днр и лнр
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луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Защитникам Донбасса нужны более современные системы ПВО, танки и артиллерия, заявил РИА Новости замкомандира батальона донецких ополченцев "Восток" Александр Семенов."Помощь, конечно же, нужна, потому что одного ресурса ДНР и ЛНР будет недостаточно. С той стороны имеется трехкратное преимущество в живой силе. Хотелось бы получить более современные средства ПВО, чтобы защитить себя… Нужны более современные и техника, и танки, самоходные установки артиллерийские", - сказал Семёнов.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
В отряде донецких ополченцев "Восток" рассказали о потребностях в оружии
Замкомандира донецких ополченцев Семенов: ДНР нужны более современные средства ПВО и танки