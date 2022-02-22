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В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение

В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение - РИА Новости, 22.02.2022

В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение

Водоснабжение прекращено в поселке Еленовка в ДНР из-за повреждения трансформатора в ходе обстрела со стороны вооруженных сил Украины, заявил глава... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T10:18

2022-02-22T10:18

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обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

владимир зеленский

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владимир путин

россия

луганская народная республика

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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Водоснабжение прекращено в поселке Еленовка в ДНР из-за повреждения трансформатора в ходе обстрела со стороны вооруженных сил Украины, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками поврежден трансформатор, расположенный в серой зоне, западнее населенного пункта Васильевка Ясиноватского района. Вследствие этого произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода, что привело к прекращению водоснабжения в поселке городского типа Еленовка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр