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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774258038.html
В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение
В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение - РИА Новости, 22.02.2022
В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение
Водоснабжение прекращено в поселке Еленовка в ДНР из-за повреждения трансформатора в ходе обстрела со стороны вооруженных сил Украины, заявил глава... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T10:18
2022-02-22T10:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Водоснабжение прекращено в поселке Еленовка в ДНР из-за повреждения трансформатора в ходе обстрела со стороны вооруженных сил Украины, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин."В результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками поврежден трансформатор, расположенный в серой зоне, западнее населенного пункта Васильевка Ясиноватского района. Вследствие этого произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода, что привело к прекращению водоснабжения в поселке городского типа Еленовка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
10:18 22.02.2022 (обновлено: 10:25 22.02.2022)
 
В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение

В донецкой Еленовке из-за повреждения трансформатора при обстреле прекратили водоснабжение

© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Водоснабжение прекращено в поселке Еленовка в ДНР из-за повреждения трансформатора в ходе обстрела со стороны вооруженных сил Украины, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками поврежден трансформатор, расположенный в серой зоне, западнее населенного пункта Васильевка Ясиноватского района. Вследствие этого произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода, что привело к прекращению водоснабжения в поселке городского типа Еленовка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Как развивалась ситуация в Донбассе
19 февраля, 11:15Инфографика
Как развивалась ситуация в Донбассе
Инфографика
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Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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