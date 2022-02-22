10:18 22.02.2022 (обновлено: 10:25 22.02.2022)
В донецкой Еленовке прекратили водоснабжение
В донецкой Еленовке из-за повреждения трансформатора при обстреле прекратили водоснабжение
© РИА Новости / Сергей АверинСтена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела
Стена жилого дома в поселке Еленовка Донецкой области, пострадавшего в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Водоснабжение прекращено в поселке Еленовка в ДНР из-за повреждения трансформатора в ходе обстрела со стороны вооруженных сил Украины, заявил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
"В результате артиллерийского обстрела украинскими силовиками поврежден трансформатор, расположенный в серой зоне, западнее населенного пункта Васильевка Ясиноватского района. Вследствие этого произошла остановка 1-го подъема Южно-Донбасского водовода, что привело к прекращению водоснабжения в поселке городского типа Еленовка", - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова