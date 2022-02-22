Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек
За четыре дня эвакуации из ЛНР границу пересекли 48,8 тысячи человек
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области
Автобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. За четыре дня эвакуации из ЛНР границу с Россией пересекло 48,8 тысячи человек, из них 12,3 тысячи дети, сообщили в пресс-службе минкомсвязи ЛНР.
Как сообщили журналистам в минкомсвязи. "48 808 человек пересекло границ, из них дети 12 324".
Эвакуация из республик началась днём 18 февраля.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Опубликовано: Дарья Буймова