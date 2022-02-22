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Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек
Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек - РИА Новости, 22.02.2022
Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек
За четыре дня эвакуации из ЛНР границу с Россией пересекло 48,8 тысячи человек, из них 12,3 тысячи дети, сообщили в пресс-службе минкомсвязи ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:52
2022-02-22T09:52
в мире
владимир зеленский
денис пушилин
владимир путин
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. За четыре дня эвакуации из ЛНР границу с Россией пересекло 48,8 тысячи человек, из них 12,3 тысячи дети, сообщили в пресс-службе минкомсвязи ЛНР.Как сообщили журналистам в минкомсвязи. "48 808 человек пересекло границ, из них дети 12 324".Эвакуация из республик началась днём 18 февраля.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
09:52 22.02.2022
 
Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек

За четыре дня эвакуации из ЛНР границу пересекли 48,8 тысячи человек

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАвтобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области
Автобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Автобусы, доставившие жителей из Донецкой и Луганской народных республик, у железнодорожного вокзала Таганрог-1 в Ростовской области. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. За четыре дня эвакуации из ЛНР границу с Россией пересекло 48,8 тысячи человек, из них 12,3 тысячи дети, сообщили в пресс-службе минкомсвязи ЛНР.
Как сообщили журналистам в минкомсвязи. "48 808 человек пересекло границ, из них дети 12 324".
Беженцы из Донбасса во время посадки на поезд, следующий в Белгород, на железнодорожном вокзале в Таганроге - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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"Ждем, когда домой". Как живут беженцы из Донбасса
Эвакуация из республик началась днём 18 февраля.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецкой народной республики в пункте временного размещения беженцев, организованном в спортивной школе №13 в Таганроге - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 17:13Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Ростовская область будет выделять 800 рублей в сутки на каждого беженца
Опубликовано: Дарья Буймова
 
В миреВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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