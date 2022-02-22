https://ria.ru/20220222/donbass-1774253238.html

Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек

Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек - РИА Новости, 22.02.2022

Из ЛНР за четыре дня эвакуировались 48,8 тысячи человек

За четыре дня эвакуации из ЛНР границу с Россией пересекло 48,8 тысячи человек, из них 12,3 тысячи дети, сообщили в пресс-службе минкомсвязи ЛНР. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:52

2022-02-22T09:52

2022-02-22T09:52

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/14/1773924356_290:0:3931:2048_1920x0_80_0_0_6cbac48e02586795bda177d8291c399d.jpg

ЛУГАНСК, 22 фев - РИА Новости. За четыре дня эвакуации из ЛНР границу с Россией пересекло 48,8 тысячи человек, из них 12,3 тысячи дети, сообщили в пресс-службе минкомсвязи ЛНР.Как сообщили журналистам в минкомсвязи. "48 808 человек пересекло границ, из них дети 12 324".Эвакуация из республик началась днём 18 февраля.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. Лидеры ДНР и ЛНР 19 февраля подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774188009.html

https://ria.ru/20220221/evakuatsiya-1774115598.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр