09:47 22.02.2022 (обновлено: 09:59 22.02.2022)
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за 50 минут
В ЛНР заявили о трех нарушениях перемирия со стороны ВСУ за 50 минут
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом, разрушенный в результате вечернего обстрела в поселке Лидиевка Кировского района Донецка
ДОНЕЦК, 22 фев - РИА Новости. Украинские силовики за 50 минут 3 раза нарушили режим тишины в Луганской народной республике с применением запрещенного вооружения, сообщает представительство ЛНР в СЦКК в Telegram.
Сообщается, что в период с 08.23 по 09.07 зафиксированы нарушения режима прекращения огня по следующим направлениям: поселок Сокольники (из миномета 120 мм), населенный пункт Санжаровка (из миномета 120 мм), населенный пункт Желтое (из миномета 120 мм).
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Опубликовано: Дарья Буймова