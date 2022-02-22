Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774250527.html
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов - РИА Новости, 22.02.2022
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом РФ РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:39
2022-02-22T10:12
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_0:81:3098:1824_1920x0_80_0_0_7a84f3e3cd12950ac173e72a8953fddc.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом РФ Владимиром Путиным республик Донбасса, вместе с тем, он не согласен с заявлениями об СССР.Также он обратил внимание на то, что Украина никогда не была единой."НАТО нас взяла за горло. Понравилось, что вчера Путин обозначил то, что значит размещение ракетного оружия НАТО у Харькова", - заявил парламентарий.Также Зюганов рассказал, что несколько дней проходил лечение."Имел неудобство несколько дней лечиться, звонил и Путин, и (премьер РФ Михаил) Мишустин", - сообщил он.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/17/1755963356_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_24e486bf3517fb16461e13988adeabac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, нато, россия
09:39 22.02.2022 (обновлено: 10:12 22.02.2022)
 
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Зюганов: решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом РФ Владимиром Путиным республик Донбасса, вместе с тем, он не согласен с заявлениями об СССР.
"Вчера президент сделал принципиально важное заявление по признанию ДНР и ЛНР, решение назрело давно… Часть выступления президента не отражает формирование государственности РФ, СССР - ее вершина", - сообщил Зюганов в ГД.
Также он обратил внимание на то, что Украина никогда не была единой.
"НАТО нас взяла за горло. Понравилось, что вчера Путин обозначил то, что значит размещение ракетного оружия НАТО у Харькова", - заявил парламентарий.
Также Зюганов рассказал, что несколько дней проходил лечение.
"Имел неудобство несколько дней лечиться, звонил и Путин, и (премьер РФ Михаил) Мишустин", - сообщил он.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
08:00
Отрезать от всего: чем грозят России новые санкции
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала