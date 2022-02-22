https://ria.ru/20220222/donbass-1774250527.html

Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов

Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов - РИА Новости, 22.02.2022

Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом РФ РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:39

2022-02-22T09:39

2022-02-22T10:12

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом РФ Владимиром Путиным республик Донбасса, вместе с тем, он не согласен с заявлениями об СССР.Также он обратил внимание на то, что Украина никогда не была единой."НАТО нас взяла за горло. Понравилось, что вчера Путин обозначил то, что значит размещение ракетного оружия НАТО у Харькова", - заявил парламентарий.Также Зюганов рассказал, что несколько дней проходил лечение."Имел неудобство несколько дней лечиться, звонил и Путин, и (премьер РФ Михаил) Мишустин", - сообщил он.

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html

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луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

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Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, нато, россия