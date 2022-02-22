https://ria.ru/20220222/donbass-1774250527.html
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов - РИА Новости, 22.02.2022
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом РФ РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:39
2022-02-22T09:39
2022-02-22T10:12
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ситуация в днр и лнр
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который проходил недавно обследование в ЦКБ, пришел на пленарное заседание Госдумы и заявил о правильности признания президентом РФ Владимиром Путиным республик Донбасса, вместе с тем, он не согласен с заявлениями об СССР.Также он обратил внимание на то, что Украина никогда не была единой."НАТО нас взяла за горло. Понравилось, что вчера Путин обозначил то, что значит размещение ракетного оружия НАТО у Харькова", - заявил парламентарий.Также Зюганов рассказал, что несколько дней проходил лечение."Имел неудобство несколько дней лечиться, звонил и Путин, и (премьер РФ Михаил) Мишустин", - сообщил он.
https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774161935.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, нато, россия
09:39 22.02.2022 (обновлено: 10:12 22.02.2022)
Решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно, заявил Зюганов
Лидер КПРФ Зюганов: решение о признании ДНР и ЛНР назрело давно