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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220222/donbass-1774245060.html
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР
Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, сообщил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:04
2022-02-22T09:04
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
признание документов днр и лнр
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Он отметил, что "если бы это была территория Украины, нужно было бы разрешение". "Но сегодня это территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул собеседник агентства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
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Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, признание документов днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
09:04 22.02.2022
 
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР

Согласие Совфеда на применение ВС за рубежом после договоров с ДНР и ЛНР не требуется

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, сообщил РИА Новости источник в парламенте.
"Сам договор является базой. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления (президенту РФ) согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что "если бы это была территория Украины, нужно было бы разрешение". "Но сегодня это территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
00:39
"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
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