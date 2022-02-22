https://ria.ru/20220222/donbass-1774245060.html
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР
Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, сообщил... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T09:04
2022-02-22T09:04
2022-02-22T09:04
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Он отметил, что "если бы это была территория Украины, нужно было бы разрешение". "Но сегодня это территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул собеседник агентства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, признание документов днр и лнр, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР
Согласие Совфеда на применение ВС за рубежом после договоров с ДНР и ЛНР не требуется