https://ria.ru/20220222/donbass-1774245060.html

Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР

Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР - РИА Новости, 22.02.2022

Источник раскрыл важную деталь договоров с ДНР и ЛНР

Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, сообщил... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T09:04

2022-02-22T09:04

2022-02-22T09:04

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Наличие договора с ДНР и ЛНР о сотрудничестве исключает необходимость предоставления президенту РФ согласия Совфеда на использование ВС РФ за рубежом, сообщил РИА Новости источник в парламенте.Он отметил, что "если бы это была территория Украины, нужно было бы разрешение". "Но сегодня это территории ДНР и ЛНР", - подчеркнул собеседник агентства.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

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