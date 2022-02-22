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Астраханская полиция готова обеспечить безопасность беженцев из Донбасса

Астраханская полиция готова обеспечить безопасность беженцев из Донбасса - РИА Новости, 22.02.2022

Астраханская полиция готова обеспечить безопасность беженцев из Донбасса

Астраханская полиция готова обеспечить безопасность пребывания в регионе беженцев из Донбасса, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T08:43

2022-02-22T08:43

2022-02-22T08:43

обострение ситуации в днр и лнр

эвакуация жителей днр и лнр в россию

в мире

владимир зеленский

денис пушилин

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 фев - РИА Новости. Астраханская полиция готова обеспечить безопасность пребывания в регионе беженцев из Донбасса, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по региону.Накануне в Астраханской области ввели режим повышенной готовности для приема беженцев из Донбасса.По словам представителя ведомства, в УМВД РФ по области прошло заседание оперативного штаба, на котором обсуждались вопросы обеспечения общественного порядка в связи с возможным прибытием в регион беженцев.Глав ведомства генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин принял решение организовать работу временного круглосуточного пункта полиции в месте размещения граждан, обеспечить безопасность дорожного движения в пути следования и месте пребывания беженцев, а также оперативно оказывать прибывшим услуги в сфере миграционного законодательства.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ, заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

эвакуация жителей днр и лнр в россию, в мире, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика