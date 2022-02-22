https://ria.ru/20220222/donbass-1774230113.html

Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса, заявил Небензя

Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2022

Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса, заявил Небензя

Россия не раз просила Киев услышать чаяния жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T06:14

2022-02-22T06:14

2022-02-22T07:22

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луганская народная республика

киев

украина

признание днр и лнр в россии

василий небензя

оон

донецкая народная республика

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ООН, 22 фев – РИА Новости. Россия не раз просила Киев услышать чаяния жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.При этом он указал, что из сегодняшних выступлений ряда коллег по Совбезу может сложиться впечатление о том, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин."Разумеется, это не так. Стоит напомнить, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году, но признали мы их только сейчас, несмотря на высокую поддержку такого шага как в республиках, так и в российском обществе в самом начале", - подчеркнул он.По его словам, Москва надеялась на то, что украинский "майданный режим" одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на Востоке языком пушек, обстрелов и угроз.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220222/razrushenie-1774234868.html

https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html

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донецкая народная республика

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Никита Стома

Никита Стома

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

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