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Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса, заявил Небензя
Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса, заявил Небензя - РИА Новости, 22.02.2022
Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса, заявил Небензя
Россия не раз просила Киев услышать чаяния жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T06:14
2022-02-22T07:22
в мире
луганская народная республика
киев
украина
признание днр и лнр в россии
василий небензя
оон
донецкая народная республика
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Россия не раз просила Киев услышать чаяния жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.При этом он указал, что из сегодняшних выступлений ряда коллег по Совбезу может сложиться впечатление о том, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин."Разумеется, это не так. Стоит напомнить, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году, но признали мы их только сейчас, несмотря на высокую поддержку такого шага как в республиках, так и в российском обществе в самом начале", - подчеркнул он.По его словам, Москва надеялась на то, что украинский "майданный режим" одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на Востоке языком пушек, обстрелов и угроз.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220222/razrushenie-1774234868.html
https://ria.ru/20220222/donbass-1774199633.html
луганская народная республика
киев
украина
донецкая народная республика
россия
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в мире, луганская народная республика, киев, украина, признание днр и лнр в россии, василий небензя, оон, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, денис пушилин, владимир путин, ростовская область
06:14 22.02.2022 (обновлено: 07:22 22.02.2022)
 
Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса, заявил Небензя

Постпред при ООН Небензя: Россия не раз просила услышать чаяния жителей Донбасса

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПостоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН
Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций и в Совете безопасности ООН. Архивное фото
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ООН, 22 фев – РИА Новости. Россия не раз просила Киев услышать чаяния жителей Донбасса, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Мы не раз убедительно просили Киев услышать чаяния жителей Донбасса и русскоязычных жителей страны, уважать их вполне законное стремление использовать родной язык и обучать на нем своих детей, а также чтить память тех, кто освобождал их земли от фашистов, а не тех, кто воевал на их стороне и приложил руку к убийствам сотен тысяч человек в ходе Второй мировой войны", - сказал Небензя.

При этом он указал, что из сегодняшних выступлений ряда коллег по Совбезу может сложиться впечатление о том, что признание Россией ЛНР и ДНР произошло внезапно, без каких-либо причин.
"Разумеется, это не так. Стоит напомнить, что ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины еще в 2014 году, но признали мы их только сейчас, несмотря на высокую поддержку такого шага как в республиках, так и в российском обществе в самом начале", - подчеркнул он.
По его словам, Москва надеялась на то, что украинский "майданный режим" одумается и перестанет разговаривать со своими гражданами на Востоке языком пушек, обстрелов и угроз.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
07:18
Зеленский сделал все для разрушения Минских соглашений, заявил Небензя
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
Жители Донецка радуются подписанию документов о признании Россией Луганской и Донецкой народных республик - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
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"Для России — это граждане, люди, русские". Как Москва признала республики
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВасилий НебензяООНДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВладимир ПутинРостовская область
 
 
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