https://ria.ru/20220222/donbass-1774200125.html

СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час

СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час - РИА Новости, 22.02.2022

СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час

Украинские силовики в течение часа обстреляли Донецк, Докучаевск и Сигнальное, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T00:03

2022-02-22T00:03

2022-02-22T00:17

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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение часа обстреляли Донецк, Докучаевск и Сигнальное, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении Донецка (ДЗРХИ) выпущено 16 мин калибром 82 миллиметра, населенного пункта Сигнальное – 10 мин того же калибра. Населенный пункт Докучаевск обстрелян 15 минами запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.

https://ria.ru/20220221/putin-1774187909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина