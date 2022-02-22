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СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час
СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час - РИА Новости, 22.02.2022
СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час
Украинские силовики в течение часа обстреляли Донецк, Докучаевск и Сигнальное, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T00:03
2022-02-22T00:17
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение часа обстреляли Донецк, Докучаевск и Сигнальное, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).Согласно сообщению представительства, в направлении Донецка (ДЗРХИ) выпущено 16 мин калибром 82 миллиметра, населенного пункта Сигнальное – 10 мин того же калибра. Населенный пункт Докучаевск обстрелян 15 минами запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
https://ria.ru/20220221/putin-1774187909.html
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луганская народная республика
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Севастиан Котов
Севастиан Котов
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
00:03 22.02.2022 (обновлено: 00:17 22.02.2022)
 
СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час

Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за час

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение часа обстреляли Донецк, Докучаевск и Сигнальное, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в направлении Донецка (ДЗРХИ) выпущено 16 мин калибром 82 миллиметра, населенного пункта Сигнальное – 10 мин того же калибра. Населенный пункт Докучаевск обстрелян 15 минами запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 21.02.2022
Вчера, 22:37
Путин: новый мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе
Опубликовано: Севастиан Котов
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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