00:03 22.02.2022 (обновлено: 00:17 22.02.2022)
СБУ обстреляла три населенных пункта в ДНР менее чем за час
Украинские силовики обстреляли три населенных пункта в ДНР менее чем за час
© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные
ДОНЕЦК, 21 фев - РИА Новости. Украинские силовики в течение часа обстреляли Донецк, Докучаевск и Сигнальное, в том числе с применением запрещенного минскими соглашениями вооружения, заявило представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).
Согласно сообщению представительства, в направлении Донецка (ДЗРХИ) выпущено 16 мин калибром 82 миллиметра, населенного пункта Сигнальное – 10 мин того же калибра. Населенный пункт Докучаевск обстрелян 15 минами запрещенным минскими соглашениями калибром 120 миллиметров.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, самопровозглашенные ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
Опубликовано: Севастиан Котов