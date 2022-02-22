21:41 22.02.2022 (обновлено: 22:47 22.02.2022)
Россия устанавливает дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля
МИД: Россия устанавливает дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля
Здание Министерства иностранных дел РФ
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, чей суверенитет Россия признала накануне, сообщили в МИД.
"В соответствии с Указом президента Российской Федерации Владимира Путина № 71 от 21 февраля этого года сегодня, 22 февраля 2022 года, путем обмена нотами между МИД России и МИД Донецкой народной республики, а также МИД России и МИД Луганской народной республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений".
В ведомстве добавили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравления своим коллегам из ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего соответственно.
Признание суверенитета республик Донбасса
Накануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
В последние недели обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.
Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.
Опубликовано: Ольга Филиппова