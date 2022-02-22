https://ria.ru/20220222/dipotnosheniya-1774458657.html

Россия устанавливает дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля

Россия устанавливает дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля - РИА Новости, 22.02.2022

Россия устанавливает дипотношения с ДНР и ЛНР с 22 февраля

Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, чей суверенитет Россия признала накануне, сообщили в... РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T21:41

2022-02-22T21:41

2022-02-22T22:47

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Москва с 22 февраля устанавливает дипломатические отношения с Донецкой и Луганской народными республиками, чей суверенитет Россия признала накануне, сообщили в МИД.В ведомстве добавили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравления своим коллегам из ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего соответственно.Подчеркивается, что Москва нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР в интересах граждан трех стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности.Признание суверенитета республик ДонбассаНакануне вечером Путин в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Также президент поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил глава государства, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.В последние недели обстановка в Донбассе обострилась — Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники. Из-за угрозы вторжения Украины в самопровозглашенных республиках начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Конфликт на востоке Украины длится уже восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали более 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Напряженность в Донбассе нагнетают США и другие страны НАТО, которые накачивают Украину оружием и посылают туда военных инструкторов. В Москве не раз призывали прекратить поставки вооружений, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220222/soglasheniya-1774443525.html

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

ситуация в днр и лнр