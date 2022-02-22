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https://ria.ru/20220222/dipotnosheniya-1774422168.html
Песков предупредил о трудностях при разрыве Украиной дипотношений с Россией
Песков предупредил о трудностях при разрыве Украиной дипотношений с Россией - РИА Новости, 22.02.2022
Песков предупредил о трудностях при разрыве Украиной дипотношений с Россией
Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной по инициативе Киева обернется дополнительными трудностями в налаживании отношений двух... РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T18:23
2022-02-22T18:23
дмитрий песков
россия
украина
в мире
донбасс
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной по инициативе Киева обернется дополнительными трудностями в налаживании отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник."Это обернётся дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать", - сказал Песков.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".
https://ria.ru/20220222/donbass-1774325477.html
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дмитрий песков, россия, украина, в мире, донбасс
18:23 22.02.2022
 
Песков предупредил о трудностях при разрыве Украиной дипотношений с Россией

Песков: разрыв дипотношений между Россией и Украиной обернется дополнительными трудностями

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Дмитрий Песков на церемонии вручения премии Русского географического общества в Москве
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной по инициативе Киева обернется дополнительными трудностями в налаживании отношений двух стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник.
"Это обернётся дополнительными трудностями, дополнительными проблемами в налаживании отношений между нашими двумя странами. Их когда-то надо налаживать", - сказал Песков.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 13:35Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Москва не желает разрывать отношения с Киевом, заявили в МИД
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 15:19
Рада призвала отключить Россию от SWIFT и заморозить "Северный поток — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
США и страны НАТО, поставлявшие Украине оружие и отклонившие требование России о нерасширении альянса на восток, осудили решение о признании республик и пригрозили серьезными экономическими санкциями. Как сообщил высокопоставленный представитель администрации США, президент Джо Байден своим указом запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в ДНР и ЛНР и торговать с ними. Сирия напротив выразила готовность признать ДНР и ЛНР и работать над установлением дипломатических отношений.
Во вторник утром Пушилин сообщил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе не меняется: продолжаются обстрелы и провокационные действия со стороны вооруженных формирований Украины. По данным Народной милиции ДНР, украинские силовики усилили группировку ПВО в регионе, развернув там зенитно-ракетные комплексы "Бук-М1".
Афины - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
Вчера, 17:36Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Греческое издание высмеяло угрозы замглавы МИД в адрес России
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Дмитрий ПесковРоссияУкраинаВ миреДонбасс
 
 
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