18:23 22.02.2022 (обновлено: 18:33 22.02.2022)
Кулеба заявил, что дипотношения с Россией нужно было прекратить в 2014 году
Глава МИД Украины Кулеба: дипотношения с Россией нужно было прекратить еще в 2014 году
Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Дипломатические отношения с РФ надо было разорвать ещё в 2014 году, Киев проанализировал последствия и считает, что сейчас такое решение отвечает интересам Украины, заявил во вторник глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
"Я считаю, и всегда так считал, что это нужно было делать еще в 2014 году, к сожалению, тогда его не приняли, но сейчас мы проанализировали все возможные последствия и сценарии развития событий в случае принятия такого решения и пришли к выводу, что оно является своевременным и продуманным и отвечает интересам Украины", - заявил Кулеба на брифинге. По его словам, отзыв временного поверенного из РФ означает, что отношения между РФ и Украиной "опустились ниже дна".
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с РФ. При этом Россия не желает разрывать дипотношения с Украиной, сказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко. Он добавил, что минские соглашения не действуют по вине Киева.
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Опубликовано: Ольга Филиппова