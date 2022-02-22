Постпред Украины при НАТО оценил перспективу разрыва отношений с Россией
Постпред Украины при НАТО Кислица оценил перспективу разрыва дипотношений с Россией
© REUTERS / Andrew KellyЗаседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Заседание Совета безопасности ООН по Украине в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 22 фев – РИА Новости. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица, отвечая на вопрос, будет ли Киев разрывать дипотношения с Москвой после признания независимости ДНР и ЛНР, заявил журналистам, что правительство Украины будет принимать осознанные решения.
"Ради чего? Чтобы быть эмоциональными и драматичными? Мы не в театре", - сказал Кислица, отвечая на вопрос о том, планирует ли Киев разрывать дипотношения с Москвой.
"Это моему правительству решать. Мы будем принимать очень осознанные решения", - добавил он.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь она касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к РФ с просьбой о признании.
Президент России Владимир Путин в понедельник после заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов, не прекращаются убийства мирных жителей и блокада. Как заявил президент, в случае дальнейшего кровопролития в Донбассе вся ответственность будет на киевском режиме. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР. В своих указах Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР вооруженными силами РФ.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя позже заявил, что Киев при Владимире Зеленском вернулся к воинственной риторике и сделал все, чтобы разрушить минские соглашения по Донбассу. Небензя добавил, что важно сконцентрироваться на том, как избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы ЛНР и ДНР. Он также заявил, что ряд коллег по СБ ООН готовы похоронить минские соглашения. По его словам, РФ открыта к дипломатии по Украине, но новой бойни в Донбассе не допустит, а Запад, добавил он, беззастенчиво накачивает Украину вооружениями и инструкторами, Донбасс находится на пороге новой украинской военной авантюры.
Опубликовано: Никита Стома