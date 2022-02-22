https://ria.ru/20220222/diplomaty-1774218315.html

США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ

США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ - РИА Новости, 22.02.2022

США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ

Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу, сообщает агентство РИА Новости, 22.02.2022

2022-02-22T02:55

2022-02-22T02:55

2022-02-22T08:58

в мире

владимир путин

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

признание днр и лнр в россии

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Отмечается, что такое решение приняли из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если якобы возможного "вторжения не произойдет".Ранее США перенесли свое посольство из Киева во Львов.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ. Он заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик.

https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html

россия

сша

луганская народная республика

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Стома

в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии