02:55 22.02.2022 (обновлено: 08:58 22.02.2022)
США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ
Bloomberg: США распорядились временно вывезти сотрудников посольства на Украине в Польшу
Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что такое решение приняли из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если якобы возможного "вторжения не произойдет".
"Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу", — сообщила корреспондент агентства в Twitter.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ. Он заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик.
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Опубликовано: Никита Стома