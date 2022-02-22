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США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ
США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ - РИА Новости, 22.02.2022
США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ
Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу, сообщает агентство РИА Новости, 22.02.2022
2022-02-22T02:55
2022-02-22T08:58
в мире
владимир путин
россия
сша
луганская народная республика
донецкая народная республика
признание днр и лнр в россии
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.Отмечается, что такое решение приняли из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если якобы возможного "вторжения не произойдет".Ранее США перенесли свое посольство из Киева во Львов.Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ. Он заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
россия
сша
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, сша, луганская народная республика, донецкая народная республика, признание днр и лнр в россии
02:55 22.02.2022 (обновлено: 08:58 22.02.2022)
 
США вывезут оставшихся на Украине дипломатов в Польшу, сообщило СМИ

Bloomberg: США распорядились временно вывезти сотрудников посольства на Украине в Польшу

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства США в Киеве
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства США в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов с Украины, посольство переносится в Польшу, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Отмечается, что такое решение приняли из соображений безопасности. Дипломаты вернутся на Украину, если якобы возможного "вторжения не произойдет".

"Администрация Байдена постановила всем оставшимся сотрудникам госдепартамента покинуть Украину. Посольство ранее было перемещено в западный город Львов. Теперь оно переносится в Польшу", — сообщила корреспондент агентства в Twitter.

Ранее США перенесли свое посольство из Киева во Львов.
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ. Он заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании республик.
Государственный флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
14 февраля, 08:00
США тащат Украину на войну
Опубликовано: Никита Стома
 
В миреВладимир ПутинРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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